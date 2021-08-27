В дни ВЭФ во Владивостоке покажут якутское кино

В рамках культурной программы Республики Саха (Якутия) на Восточном экономическом форуме состоятся Дни якутского кино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра культуры и духовного развития республики Владислава Левочкина.

По его словам, якутское кино с 1 по 3 сентября будут показывать в кинотеатре "Уссури". Первым зрители увидят фильм "Тыгын Дархан" - историческую картину о жизни народа саха на рубеже XVI-XVII веков, снятую режиссером Никитой Аржаковым в 2020 году.

Среди других фильмов - комедия "Поспешивший" Романа Дорофеева (самый кассовый фильм якутского кинематографа), комедия "Агент Мамбо" Алексея Амбросьева-младшего, мелодрама "Потанцуй со мной" Никандра Федорова, военная драма "Рядовой Чээрин" Дмитрия Кольцова. В ее основу легла повесть якутского писателя, участника Великой Отечественной войны Тимофея Сметанина.

По информации министерства культуры Якутии, все фильмы кинопрограммы будут показаны бесплатно.

Сегодня Якутия - один из лидеров регионального кино в стране. В год в республике снимают до 10 художественных картин, больше только в Москве и Санкт-Петербурге.

Справка "РГ"

Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке 2-4 сентября, включает не только деловую, но и культурную программу. Все дни работы форума для жителей и гостей города будут открыты уникальные выставки в Приморской государственной картинной галерее. 3 сентября состоится вечер классической музыки с оперной певицей, народной артисткой России Хиблой Герзмава при участии симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра. В культурную программу ВЭФ-2021 также войдут экспозиции и экскурсии от Музея истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева, концерты Приморской филармонии и других учреждений культуры, показы кинофильмов.