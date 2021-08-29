Путин после ВЭФ посетит космодром "Восточный"

На следующей неделе президент России будет работать на Дальнем Востоке. Глава государства отправится во Владивосток, где помимо участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) у него запланирована масса других мероприятий, а также заедет на космодром "Восточный".

Как уже сообщала "РГ",1 сентября Владимир Путин начнет дальневосточную поездку. В День знаний он посетит детский центр "Океан".

По информации телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК), президент также заедет в Дальневосточный морской тренажерный центр, а после Владивостока (форум продлится со 2 по 4 сентября) отправится на космодром "Восточный". Кстати, на ВЭФ с видеообращениями выступят лидеры Китая, Аргентины, Индии и Таиланда, в его работе примут участие главы Казахстана и Монголии, следует из передачи.

Президент же примет участие в пленарном заседании лично. А накануне, как рассказывал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, встретится с модераторами, спикерами сессий, чтобы получить полную картину обсуждаемых на форуме вопросов. Ключевая тема ВЭФ - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Также Путин по традиции проведет совещание по развитию региона.