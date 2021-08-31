На ВЭФ впервые представят человекоподобного робота производства РФ

На Восточном экономическом форуме, который пройдет со 2 по 4 сентября во Владивостоке, впервые будет представлен робот-андроид, разработанный российской компанией "Промобот".

Робот может воспроизводить более 600 вариантов микромимики лица человека, поддерживать разговор, отвечать на вопросы, а отличительной особенностью этой модели являются подвижные руки.

Робот способен совершать движения в 12 степенях свободы, переносить грузы весом до двух килограммов, брать в руки предметы, пожимать руку собеседника, посылать воздушные поцелуи и выполнять другие действия.

Как рассказали ТАСС в компании "Промобот", в дальнейшем планируется сделать руки робота еще более функциональными, а также разработать для него ноги.

В августе российский робот начал работать в одном из крупнейших бразильских торговых центров Patio Paulista. Его задача - развлекать гостей и помогать им в навигации.