Развитие новых коммуникационных интернет-технологий (НКИТ) в России связано прежде всего с цифровыми изменениями в различных отраслях экономики, государственного управления и социальной сферы.

Именно НКИТ в ближайшее время будут определять экономическое развитие регионов, что имеет особое значение для удаленных от центра территорий, в частности ДФО.

По оценкам Министерства экономического развития РФ, за последние полтора года вклад информационно-коммуникационных технологий в ВВП страны вырос на 0,3 процента - до 3,1 процента. Как отметил глава ведомства Максим Решетников: "Для достижения среднемировых показателей в 7 процентов необходимо развивать цифровые экосистемы с выстроенной регуляторикой, которая обеспечила бы конкурентные условия между российскими и зарубежными компаниями". Одним из стратегических механизмов выстраивания такой системы станет "дорожная карта" развития НКИТ.

Документ утвержден в конце июля правительственной комиссией по цифровому развитию. Разработчиком выступил "Ростелеком" в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика". Координация мероприятий поручена Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Для развития коммуникационных интернет-технологий и решений на их основе предусмотрен комплекс мероприятий до 2024 года, связанный с финансовой и нефинансовой поддержкой проектов и продуктов НКИТ на каждом этапе их жизненного цикла.

Как считает президент "Ростелекома" Михаил Осеевский: "Для того чтобы ускорить развитие новой отрасли, НКИТ, необходимо объединить усилия всех национальных компаний и государства. Только вместе мы сможем создать доверенную среду, в которой из множества разрозненных идей и проектов в будущем вырастут сервисы нового поколения. Это позволит обеспечить граждан РФ полным набором высокотехнологичных решений, не уступающих или даже превосходящих лучшие зарубежные образцы".

Доступность качественных цифровых сервисов должна быть обеспечена каждому жителю РФ

Наряду с реализацией национальной программы "Цифровая экономика" на федеральном уровне в этом году должны быть подготовлены региональные стратегии цифровой трансформации. Финальные версии стратегий, созданных на базе типовых федеральных решений, будут включать региональные проекты, учитывать локальные особенности и быть понятными не только органам власти, бизнесу и гражданам, но и освещать отраслевые аспекты. Срок реализации принятых стратегий - до 2024 года. Как рассказал директор по региональной политике АНО "Цифровая экономика" Александр Зорин: "Мы должны перейти по факту от лоскутной государственной информатизации к сбалансированной политике не только государственного управления, но к реализации принципа "незаметного государства", государства как платформы высокой производительности. Доступность качественных цифровых сервисов должна быть обеспечена независимо от места проживания. В конечном итоге цифровизация отраслей экономики будет формироваться в регионах и определять их конкурентоспособность".

Одним из основных центров создания НКИТ становится территория Дальнего Востока и Арктики. Так, в скором времени даже самые отдаленные арктические улусы получат высокоскоростной доступ в интернет через наземные каналы связи. По данным министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Анатолия Семенова, на территории 13 арктических районов Якутии проживают более 73 тысяч человек. 99 процентов из них имеют доступ к сотовой связи стандарта 2G, предназначенного только для передачи голосовой информации и смс-сообщений, доступ в интернет на этой обширной территории осуществляется через каналы спутниковой связи. В этом году в рамках соглашения, заключенного между "Ростелекомом", правительством Республики Саха (Якутия) и Оленекским улусом, волоконно-оптические линии связи впервые шагнули за Полярный круг и строятся по маршруту "Удачный - Харыялах - Оленек". До конца этого года ВОЛС достигнет районного центра Оленекского улуса. Планируется, что ВОЛС смогут обеспечить качественной и доступной интернет-связью жителей Анабарского, Индигирского и Колымского бассейнов, а также Верхоянского улуса.

Еще один из самых масштабных федеральных проектов, реализуемых в Арктике, - прокладка ВОЛС вдоль Севморпути. Это поможет подключить к телекоммуникациям прибрежные населенные пункты арктических территорий, в том числе поселок Тикси Булунского района. Также одним из пунктов региональной стратегии предусмотрено развитие в арктических улусах сети ИТ-центров. В этом году в Среднеколымске при поддержке администрации города и компании "ЯкСтар" был открыт первый на арктической территории республики ИТ-центр.

А в 2022 году первая очередь первого на Дальнем Востоке центра обработки данных мирового уровня появится в Приморье. Инвестиционный проект создания коммерческого центра обработки данных (ЦОД) компании Key Point реализуется по соглашению с единым институтом развития - Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, подведомственным минвостокразвития. Исполнителем выступает компания "Свободные Технологии Инжиниринг" по франшизе владельца сети дата-центров 3data.

Новый ЦОД будет полностью соответствовать требованиям к уровню надежности Tier III Uptime Institute. Создание ЦОД резидентом территории опережающего развития "Надеждинская" улучшит условия для привлечения инвесторов и запуска новых производств в макрорегионе. "При высоком спросе на услуги отказоустойчивых ЦОД, таковых на Дальнем Востоке нет. Ближайший дата-центр уровня Tier III находится в Новосибирске и управляется оператором связи, что не всегда удобно потенциальным клиентам. Благодаря содействию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики мы в оптимальные сроки нашли подходящий для проекта земельный участок в ТОР "Надеждинская", прошли все процедуры согласования и получили разрешение на строительство ЦОД, превосходящего по своим масштабам исходный вариант и более полно соответствующего текущему запросу регионального рынка", - рассказал генеральный директор компании Key Point Евгений Вирцер.

Таким образом, на примере цифровой прокачки ДВФО и Арктической зоны с привлечением знаковых совместных проектов ведущих цифровых компаний становится очевидным, что региональная цифровая повестка вносит свой существенный вклад в экономическое развитие всей страны.