Именно НКИТ в ближайшее время будут определять экономическое развитие регионов, что имеет особое значение для удаленных от центра территорий, в частности ДФО.
По оценкам Министерства экономического развития РФ, за последние полтора года вклад информационно-коммуникационных технологий в ВВП страны вырос на 0,3 процента - до 3,1 процента. Как отметил глава ведомства Максим Решетников: "Для достижения среднемировых показателей в 7 процентов необходимо развивать цифровые экосистемы с выстроенной регуляторикой, которая обеспечила бы конкурентные условия между российскими и зарубежными компаниями". Одним из стратегических механизмов выстраивания такой системы станет "дорожная карта" развития НКИТ.
Документ утвержден в конце июля правительственной комиссией по цифровому развитию. Разработчиком выступил "Ростелеком" в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика". Координация мероприятий поручена Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Для развития коммуникационных интернет-технологий и решений на их основе предусмотрен комплекс мероприятий до 2024 года, связанный с финансовой и нефинансовой поддержкой проектов и продуктов НКИТ на каждом этапе их жизненного цикла.
Как считает президент "Ростелекома" Михаил Осеевский: "Для того чтобы ускорить развитие новой отрасли, НКИТ, необходимо объединить усилия всех национальных компаний и государства. Только вместе мы сможем создать доверенную среду, в которой из множества разрозненных идей и проектов в будущем вырастут сервисы нового поколения. Это позволит обеспечить граждан РФ полным набором высокотехнологичных решений, не уступающих или даже превосходящих лучшие зарубежные образцы".
Наряду с реализацией национальной программы "Цифровая экономика" на федеральном уровне в этом году должны быть подготовлены региональные стратегии цифровой трансформации. Финальные версии стратегий, созданных на базе типовых федеральных решений, будут включать региональные проекты, учитывать локальные особенности и быть понятными не только органам власти, бизнесу и гражданам, но и освещать отраслевые аспекты. Срок реализации принятых стратегий - до 2024 года. Как рассказал директор по региональной политике АНО "Цифровая экономика" Александр Зорин: "Мы должны перейти по факту от лоскутной государственной информатизации к сбалансированной политике не только государственного управления, но к реализации принципа "незаметного государства", государства как платформы высокой производительности. Доступность качественных цифровых сервисов должна быть обеспечена независимо от места проживания. В конечном итоге цифровизация отраслей экономики будет формироваться в регионах и определять их конкурентоспособность".
Одним из основных центров создания НКИТ становится территория Дальнего Востока и Арктики. Так, в скором времени даже самые отдаленные арктические улусы получат высокоскоростной доступ в интернет через наземные каналы связи. По данным министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Анатолия Семенова, на территории 13 арктических районов Якутии проживают более 73 тысяч человек. 99 процентов из них имеют доступ к сотовой связи стандарта 2G, предназначенного только для передачи голосовой информации и смс-сообщений, доступ в интернет на этой обширной территории осуществляется через каналы спутниковой связи. В этом году в рамках соглашения, заключенного между "Ростелекомом", правительством Республики Саха (Якутия) и Оленекским улусом, волоконно-оптические линии связи впервые шагнули за Полярный круг и строятся по маршруту "Удачный - Харыялах - Оленек". До конца этого года ВОЛС достигнет районного центра Оленекского улуса. Планируется, что ВОЛС смогут обеспечить качественной и доступной интернет-связью жителей Анабарского, Индигирского и Колымского бассейнов, а также Верхоянского улуса.
Еще один из самых масштабных федеральных проектов, реализуемых в Арктике, - прокладка ВОЛС вдоль Севморпути. Это поможет подключить к телекоммуникациям прибрежные населенные пункты арктических территорий, в том числе поселок Тикси Булунского района. Также одним из пунктов региональной стратегии предусмотрено развитие в арктических улусах сети ИТ-центров. В этом году в Среднеколымске при поддержке администрации города и компании "ЯкСтар" был открыт первый на арктической территории республики ИТ-центр.
А в 2022 году первая очередь первого на Дальнем Востоке центра обработки данных мирового уровня появится в Приморье. Инвестиционный проект создания коммерческого центра обработки данных (ЦОД) компании Key Point реализуется по соглашению с единым институтом развития - Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, подведомственным минвостокразвития. Исполнителем выступает компания "Свободные Технологии Инжиниринг" по франшизе владельца сети дата-центров 3data.
Новый ЦОД будет полностью соответствовать требованиям к уровню надежности Tier III Uptime Institute. Создание ЦОД резидентом территории опережающего развития "Надеждинская" улучшит условия для привлечения инвесторов и запуска новых производств в макрорегионе. "При высоком спросе на услуги отказоустойчивых ЦОД, таковых на Дальнем Востоке нет. Ближайший дата-центр уровня Tier III находится в Новосибирске и управляется оператором связи, что не всегда удобно потенциальным клиентам. Благодаря содействию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики мы в оптимальные сроки нашли подходящий для проекта земельный участок в ТОР "Надеждинская", прошли все процедуры согласования и получили разрешение на строительство ЦОД, превосходящего по своим масштабам исходный вариант и более полно соответствующего текущему запросу регионального рынка", - рассказал генеральный директор компании Key Point Евгений Вирцер.
Таким образом, на примере цифровой прокачки ДВФО и Арктической зоны с привлечением знаковых совместных проектов ведущих цифровых компаний становится очевидным, что региональная цифровая повестка вносит свой существенный вклад в экономическое развитие всей страны.