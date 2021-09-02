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Общество
02.09.2021 07:42
Текст: Елена Манукян

Глава Роспотребнадзора объявила о начале вакцинации от гриппа

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Со 2 сентября россияне могут сделать бесплатную прививку от гриппа. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума. Пункт вакцинации для всех желающих открылся на стенде форума.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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"Сегодня уже в пятый раз мы объявляем о начале кампании вакцинации против гриппа",- сказала Попова. По ее словам, для предотвращения эпидемии гриппа регионам важно привить не менее 60 процентов населения и 75 процентов граждан из групп риска.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание, что в период пандемии коронавируса вакцинация от гриппа особенно важна, так как оба заболевания формируют значительную нагрузку на организм, а при одновременном заражении могут привести к тяжелым осложнениям и летальному исходу.

Между тем, врачи рекомендуют соблюсти месячный интервал между вакцинациями от гриппа и коронавируса. Такой срок необходим, чтобы отследить реакцию на каждую вакцину и не перегружать организм. Перед прививкой от гриппа следует исключить заражение коронавирусом.