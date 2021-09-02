Глава Роспотребнадзора объявила о начале вакцинации от гриппа

Со 2 сентября россияне могут сделать бесплатную прививку от гриппа. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума. Пункт вакцинации для всех желающих открылся на стенде форума.

"Сегодня уже в пятый раз мы объявляем о начале кампании вакцинации против гриппа",- сказала Попова. По ее словам, для предотвращения эпидемии гриппа регионам важно привить не менее 60 процентов населения и 75 процентов граждан из групп риска.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание, что в период пандемии коронавируса вакцинация от гриппа особенно важна, так как оба заболевания формируют значительную нагрузку на организм, а при одновременном заражении могут привести к тяжелым осложнениям и летальному исходу.

Между тем, врачи рекомендуют соблюсти месячный интервал между вакцинациями от гриппа и коронавируса. Такой срок необходим, чтобы отследить реакцию на каждую вакцину и не перегружать организм. Перед прививкой от гриппа следует исключить заражение коронавирусом.