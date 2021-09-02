"Людей жалко": Мантуров оценил возможность появления электросамоката Aurus

Российские власти не планируют включать в линейку бренда Aurus электросамокат. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Вообще, это (электросамокат) небезопасное средство передвижения совсем. Подтверждаю и повторяю. Я просто смотрю на этих людей, мне страшно их жалко, особенно когда по двое катаются, еще и с детьми маленькими", - заявил министр в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.

Во время ВЭФ был представлен автомобиль Aurus, работающий на водородном топливе. Запас хода Aurus Hydrogen составляет до 600 километров​​​.

Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс". В полном составе семейство Aurus будет включать седан, лимузин, минивэн Arsenal, внедорожник Komendant, кабриолет, мотоцикл и вертолет.