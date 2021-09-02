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Экономика
02.09.2021 16:24
Текст: Василий Кошкин

"Людей жалко": Мантуров оценил возможность появления электросамоката Aurus

Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Российские власти не планируют включать в линейку бренда Aurus электросамокат. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Фото: РИА Новости
Минпромторг рассказал, когда выйдет серийный электромобиль Aurus

"Вообще, это (электросамокат) небезопасное средство передвижения совсем. Подтверждаю и повторяю. Я просто смотрю на этих людей, мне страшно их жалко, особенно когда по двое катаются, еще и с детьми маленькими", - заявил министр в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.

Во время ВЭФ был представлен автомобиль Aurus, работающий на водородном топливе. Запас хода Aurus Hydrogen составляет до 600 километров​​​.

Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс". В полном составе семейство Aurus будет включать седан, лимузин, минивэн Arsenal, внедорожник Komendant, кабриолет, мотоцикл и вертолет.