На ВЭФ представили автомобиль Aurus на водородном топливе

Автомобиль премиум-класса Aurus, работающий на водородном топливе, представили на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В описании к автомобилю говорится, что у модели Aurus Hydrogen запас хода составляет до 600 километров, отсутствуют выбросы СО2​​​.

Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс". В полном составе семейство Aurus будет включать седан, лимузин, минивэн Arsenal, внедорожник Komendant, кабриолет, мотоцикл и вертолет.

Пилотную партию автомобилей премиум-класса Aurus выпустили в марте. Тогда все автомобили направили для испытаний в научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ.

В мае на заводе в Елабуге (Татарстан) стартовало серийное производство Aurus Senat. Цена первых автомобилей в высоком исполнении составит 22 миллиона рублей, базовая версия будет стоить 18 миллионов рублей.