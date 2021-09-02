Через три года на электромобиле можно будет доехать от Москвы до Владивостока

Станции для зарядки электротранспорта будут установлены на всем пути от Москвы до Владивостока. Об этом заявил Сергей Киров, первый заместитель генерального директора ПАО "РусГидро" на сессии "Национальная программа: дальневосточный бизнес-план" проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума.

По его словам, "РусГидро" реализует программу строительства электрозаправочных комплексов. По этому плану через три года от Москвы до Владивостока через каждые 150 километров будет стоять такая станция, и на электромобиле можно будет свободно доехать от столицы до Приморья.

- Кроме того, мы расширяем сеть электрозаправочных станций во всех крупных городах Дальнего Востока, - добавил Киров.