Число договоров долевого участия в ДФО выросло на треть

Число поданных в Росреестр заявлений на регистрацию договоров долевого участия в строительстве по Дальневосточному федеральному округу составило 22 тысячи за семь месяцев 2021 года.

Такие данные привела заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Елена Мартынова, выступая на сессии "Национальная программа: дальневосточный бизнес-план" проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума.

В целом по ДФО наблюдается значительный рост количества поданных в день заявлений на регистрацию ДДУ.

- В сравнении с 2020-м годом за тот же период - рост на 31 процент, - сказала Мартынова.

При этом, по ее словам, в целом по стране 47 процентов договоров долевого участия заключаются в электронном виде. В регионах Дальнего Востока через интернет подается лишь около 22 процентов заявлений на регистрацию договоров долевого участия. Правда, в некоторых субъектах эти показатели высоки: в Забайкальском крае - 82 процента, в Сахалинской области - 70, в Республике Бурятия - 66 процентов.

Кроме того, за семь месяцев 2021 года в РФ было подано на регистрацию 2,2 миллиона ипотечных сделок. Из них в ДФО - 94 тысячи: 23 тысячи - в Приморском крае, 17 тысяч - в Хабаровском, 10 тысяч - в Амурской области. В лидерах по доле "электронной" ипотеки - Амурская область (60 процентов), Камчатский край (54), Магаданская область и Чукотский автономный округ (по 59 процентов).