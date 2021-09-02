Duracell вывезет с Камчатки использованные батарейки

В первый день работы Восточного экономического форума губернатор Камчатского края Владимир Солодов договорился о вывозе использованных батареек с полуострова с представителями компании Duracell.

Компания возьмет на себя расходы по транспортировке и утилизации батареек, а также доставит в регион контейнеры для их сбора, сообщает ТАСС.

По словам Солодова, на Камчатке собираются подключить к сбору батареек школьников. В крае уже есть экобоксы для сбора использованных батареек, но перерабатывается только ограниченное количество.