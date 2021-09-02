2-4 сентября 2021 владивосток
Общество
02.09.2021 10:45
Текст: Ольга Журман (Владивосток)

Duracell вывезет с Камчатки использованные батарейки

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В первый день работы Восточного экономического форума губернатор Камчатского края Владимир Солодов договорился о вывозе использованных батареек с полуострова с представителями компании Duracell.

Камчатка сможет экспортировать пять миллионов тонн водорода в год

Компания возьмет на себя расходы по транспортировке и утилизации батареек, а также доставит в регион контейнеры для их сбора, сообщает ТАСС.

По словам Солодова, на Камчатке собираются подключить к сбору батареек школьников. В крае уже есть экобоксы для сбора использованных батареек, но перерабатывается только ограниченное количество.