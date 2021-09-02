2-4 сентября 2021 владивосток
Экономика
02.09.2021 11:45
Текст: Елена Березина
Видео: Александр Шансков, Дмитрий Балта

Глава РСПП Александр Шохин рассказал о налоговых льготах и инвестициях

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в эксклюзивном видеоинтервью "Российской газете" рассказал о налогах и инвестициях. Подробнее читайте в материале "РГ".