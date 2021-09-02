Игорная зона "Красная Поляна" построит объект в Приморье

В рамках Восточного экономического форума Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Приморского края, Инвестиционное агентство Приморского края и игорная зона "Красная Поляна" подписали соглашение о реализации проекта по строительству нового объекта на территории игорной зоны Приморье".

Рядом с казино "Шамбала" и "Тигр" появится комплекс из казино, отеля и кампуса для сотрудников. Намечено создание около тысячи рабочих мест. Инвестиции составят порядка 14,5 миллиарда рублей.

- Мы уверены, что здесь потенциал для рынка масштабный: более миллиарда человек проживает в радиусе трех-четырех часов полета от Приморского края. Наша задача - добиться, чтобы за пять лет поток гостей в Приморье вырос с одного до трех миллионов человек в год, за семь лет - до семи, - подчеркнул Дмитрий Анфиногенов, директор по развитию игорной зоны "Красная Поляна". - Будем развивать инфраструктуру и вокруг казино, чтобы увеличить срок пребывания туриста, в том числе и иностранного, в Приморье. Поэтому запланировали несколько крупных комплексных проектов, кроме игорного.

Их реализацию намечено завершить в 2025-2027 годах.