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Экономика
02.09.2021 13:47
Текст: Евгений Гайва, Алексей Дуэль

Инвестиции в мусорную отрасль Магадана составят 3 млрд рублей

Создание инфраструктуры отрасли по обращению с отходами в Магаданской области потребует 3 млрд рублей инвестиций, соглашение о реализации этого проекта власти региона и ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) подпишут в ходе Восточного экономического форума. Об этом "РГ" сообщил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

"В Магаданской области планируется создание достаточно мощного центрального комплекса по переработке отходов, который сможет принять до 75% того, что образуется в регионе, - сказал Денис Буцаев. - И локальных установок по утилизации отходов в удаленных населенных пунктах".

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Мусорный коллапс в Магадане, который случился неделю назад, глава ППК РЭО оценил как "ситуацию неприятную, но не критическую" и пообещал, что работоспособность регионального оператора будет восстановлена в ближайшее время.

"Периодически такие проблемы возникают во многих субъектах, - добавил он. - Где-то региональным операторам не хватает подвижного состава для вывоза отходов, где-то сказывается погода, где-то местные власти ошибаются с данными об образовании отходов".

При этом Буцаев заверил, что ППК РЭО следит за работой всех региональных операторов, в том числе с использованием системы сбора жалоб граждан "РЭО-Радар", проводится аналитика их деятельности. В случае с Магаданской областью намеченное создание инфраструктуры отрасли по обращению с отходами должно сильно улучшить ситуацию в регионе, добавил он.

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