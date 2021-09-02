Инвестиции в мусорную отрасль Магадана составят 3 млрд рублей

"В Магаданской области планируется создание достаточно мощного центрального комплекса по переработке отходов, который сможет принять до 75% того, что образуется в регионе, - сказал Денис Буцаев. - И локальных установок по утилизации отходов в удаленных населенных пунктах".

Мусорный коллапс в Магадане, который случился неделю назад, глава ППК РЭО оценил как "ситуацию неприятную, но не критическую" и пообещал, что работоспособность регионального оператора будет восстановлена в ближайшее время.

"Периодически такие проблемы возникают во многих субъектах, - добавил он. - Где-то региональным операторам не хватает подвижного состава для вывоза отходов, где-то сказывается погода, где-то местные власти ошибаются с данными об образовании отходов".

При этом Буцаев заверил, что ППК РЭО следит за работой всех региональных операторов, в том числе с использованием системы сбора жалоб граждан "РЭО-Радар", проводится аналитика их деятельности. В случае с Магаданской областью намеченное создание инфраструктуры отрасли по обращению с отходами должно сильно улучшить ситуацию в регионе, добавил он.