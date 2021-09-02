Камчатка сможет экспортировать пять миллионов тонн водорода в год

К 2050 году Камчатка сможет экспортировать до пяти миллионов тонн водородного топлива в года. Об этом заявил генеральный директор АО "Корпорация развития Камчатки "Константин Коротов на сессии "Здоровые амбиции: презентация прорывных проектов Дальнего Востока" Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке.

Такой объем обеспечит проектируемая Пенжинская приливная электростанция (ПЭС) в северо-восточной части залива Шелихова Охотского моря. Природные возможности наивысших в Тихом океане приливов дают все основания рассматривать Пенжинскую губу на Камчатке местом развития приливной энергетики.

- При этом весь российский экспорт водорода к 2050 году предположительно составит 50 миллионов тонн. Основные потребители этого топлива сегодня задекларированы в АТР, - подчеркнул Коротов.

Напомним, компания"Н2 Чистая энергетика" совместно с Корпорацией развития Камчатского края в июле 2021 года приступила к разработке проекта строительства в Охотском море Пенжинской приливной электростанции (ПЭС), мощности которой предполагается использовать для производства водорода. Ответственность за разработку и финансирование проекта, а также за привлечение возможных партнеров для его реализации взяла на себя "Н2 Чистая энергетика". Корпорация развития Камчатского края будет отвечать за разработку и реализацию дополнительных мер поддержки проекта, содействие в выделении необходимых земельных участков, водных акваторий, а также за проведение, при необходимости, различных экспертиз.