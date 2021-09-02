На ВЭФ обсудили, как привлечь инвесторов для съемок кино в ДФО

Полный комплекс по продвижению Дальнего Востока среди жителей России должен включать кинопроизводство. Об этом заявили участники сессии ВЭФ "Важнейшее из искусств: перспективы кинокластера на Дальнем Востоке". Однако создание кинокластера не входит даже в ближайшие планы.

По словам генерального директора киностудии "Ленфильм" Федора Щербакова, при всем признании природных красот Дальнего Востока и исторических поводов для хороших киносценариев в регионе нет специалистов, способных снимать фильмы: продюсеров, операторов, монтажеров, осветителей. Командировка же в ДФО из Москвы или Санкт-Петербурга всей съемочной группы потребует очень больших денег. Вряд ли их найдет государство - основной инвестор, да и частные инвесторы тоже.

К тому же в ДФО все так печально с кинопроизводством, что при всем желании кинематографисты не знают, к кому в регионе обратиться с просьбой для организации съемочного процесса.

Между тем, как считает художественный руководитель Приморского академического краевого драмтеатра имени Максима Горького Ефим Звеняцкий, десять, снятых на Дальнем Востоке кинолент изменили бы отношение к региону самих его жителей, которые продолжают из ДФО уезжать.

И все-таки кино в регионе стараются снимать, и довольно успешно, прежде всего благодаря энтузиастам из Забайкалья и Якутии.