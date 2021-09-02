Отношения охраняемых территорий и бизнеса закрепят законодательно

Министерство природных ресурсов и экологии РФ подготовило поправки в ФЗ № 33 "Об особо охраняемых природных территориях", которые касаются взаимоотношений резерватов с бизнесом.

Об этом на сессии "Развитие особо охраняемых природных территорий и роль КСО в устойчивом развитии и сохранении уникальной природы Дальнего Востока" Восточного экономического форума рассказала директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Ирина Маканова.

Закон был принят в 1995 году и к настоящему моменту возникла необходимость его "переформатирования". Поправки уже подготовлены и на весенней сессии были приняты Госдумой в первом чтении.

Новым в документе станет механизм взаимодействия государства и бизнеса, который, по словам Макановой, станет прозрачным, открытым, понятным всем.

"Вводится процедура заключения соглашений об осуществлении рекреационной деятельности в национальных парках. При этом прописываются четкие ограничения и запреты на осуществление подобной деятельности в заповедниках. Заповедники остаются особо охраняемыми природными территориями с высоким охранным статусом. Они созданы исключительно для целей сохранения природных комплексов", - пояснила она.

Кроме того, в законопроекте появляется понятие "плана рекреационной деятельности" для нацпарков. Он будет рассчитываться на десять лет, а утверждаться Минприроды РФ.

Еще одно изменение касается предоставления земельных участков под рекреационную деятельность. Сейчас полномочия по их предоставлению находятся у Росимущества.

"Росимущество от этих территорий далеко, оно подходит к процессу формально. Торги - кто пришел, кто дал больше денег, тот выиграл. Мы хотим проводить торги на право заключения соглашения об инвестиционной деятельности, в которой инвестор принимает на себя все обязательства, в том числе по охране окружающей среды, и самое главное - по сфере компенсационных мероприятий. Потому что вред или, скажем, воздействие на окружающую среду так или иначе все равно будет. А земельный участок для осуществления рекреационной деятельности предоставляется без проведения торгов", - пояснила представитель профильного министерства.

По ее словам, такой подход согласовали федеральные органы власти - Росреестр, Росимущество, Минэкономразвития, Минфин.

Маканова надеется, что во втором и третьем чтениях поправки будут приняты.