Водородные поезда на Сахалине могут запустить уже в 2023 году

В рамках создания водородного кластера в Сахалинской области запустят водородные поезда. Об этом заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на сессии "Здоровые амбиции: презентация прорывных проектов Дальнего Востока" Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке.

- Мы работаем над тем, чтобы эти поезда пошли в 2023-2024 годах, - сказал Лимаренко.

Как подтвердил вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса АО "Русатом Оверсиз" Антон Москвин, организация железнодорожного сообщения с применением локомотивов на водородных топливных элементах стала одним из пилотных проектов в рамках создающегося в Сахалинской области водородного кластера. Эта технология уже отработана в Германии, отрабатывается в Италии, Австрии, Великобритании, других странах.

- Будем использовать эти технологии в российских реалиях и, конечно, применять также и наши отечественные, - сказал Москвин.