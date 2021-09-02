В Минэнерго оценили перспективы российской электроэнергии в Евросоюзе

Российская электроэнергия может быть востребована в Евросоюзе, перспектива оценки продукции как "чистой" достаточно высока. Об этом заявил в интервью "Российской газете" на Восточном экономическом форуме замминистра энергетики Павел Сниккарс.

"Еврокомиссия ранее утвердила высокую роль атомной энергии в части снижения выбросов, то есть безуглеродности. Есть полемика в отношении гидроаккумулирующих электростанций, относятся ли они к безуглеродным. Но с точки зрения больших ГЭС, нам кажется, они коллегами оцениваются именно как безуглеродная выработка", - отметил Сниккарс.

По его словам, законодательство в отрасли электроэнергетики еще формируется.

Ранее Минэкономразвития подготовило стратегию социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2025 года. В документе рассматриваются четыре варианта: инерционный, базовый, интенсивный и агрессивный. Только два из них позволят стране достичь углеродной нейтральности: интенсивный к 2060 году, агрессивный - к 2050 году.