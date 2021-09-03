Чем привлечь специалистов на Дальний Восток и в Сибирь

На Восточном экономическом форуме, который проходит в эти дни во Владивостоке, обсуждаются новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. Одно из ключевых направлений развернувшихся дискуссий - повышение качества жизни населения, без чего, как отмечали участники форума, невозможен кардинальный скачок в экономике региона. А помочь бизнесу повысить уровень жизни дальневосточников, гарантировать им достойную зарплату и социальную защищенность может государство - убежден заместитель генерального директора АО "СУЭК" Сергей Григорьев.

Выступая на сессии ВЭФ по теме "Дальний Восток на пути к 2030: распределяя ответственность власти, бизнеса и общества", Сергей Григорьев отметил, что частный бизнес, как и государство заинтересованы в привлечении в регион не просто работников, а квалифицированных специалистов. И такой опыт у крупнейшей в стране энергетической компании есть. СУЭК ежегодно инвестирует в дальневосточные активы 20 миллиардов рублей, еще около 5 миллиардов поступает в региональные бюджеты. Масштабные инвестиции превращают предприятия в конкурентоспособные высокотехнологичные производства, на которых "востребованы не разнорабочие с киркой и лопатой, а профессионалы, умеющие управлять современной техникой". Сегодня на добывающих, перерабатывающих, энергетических, транспортных и сервисных предприятиях СУЭКа в 12 регионах страны трудится более 70 тысяч человек, и не будет преувеличением сказать, что многие из них уникальные специалисты.

Таких людей, считает Григорьев, не удержать в шахтерских моногородах и портовых поселках одной зарплатой. Им и их семьям необходимо современное, высокое качество жизни. И СУЭК много инвестирует в социальное развитие, чтобы люди не разочаровывались в своей малой родине, продолжали связывать с ней планы на будущее. Среди множества инструментов СУЭК - мастер-планы развития городов и поселков, которые формируются в тесном контакте и с учетом пожеланий местных сообществ, строительство и благоустройство социальных объектов, обучение мэров шахтерских городов в совместных программах с Фондом Сколково и другие.

Целенаправленные инвестиции в "человеческий фактор" дают ожидаемые результаты - люди отказываются уезжать из родных мест. Эту тенденцию объясняет один из жителей шахтерского поселка в Бурятии: "У меня тут все есть, парки, музеи, дети ходят в бассейн, хорошая школа. Куда и зачем я отсюда поеду?"

Государство во время приватизации угольной отрасли, по словам Григорьева, взяло с угольщиков обещание заниматься социалкой. И владельцы компаний, в их числе и одна из крупнейших интегрированных энергетических компаний мира Андрея Мельниченко, свои обещания сдержали - вложили в модернизацию социальной инфраструктуры десятки миллиардов рублей, что кардинально изменило облик сибирских городов и поселков.

И уж совсем неприемлемо предложение некоторых горячих голов взять и отказаться от угольной отрасли, а шахтеров перепрофилировать. На кого - работников колл-центров и доставщиков пиццы? "Хотел бы я посадить авторов этих предложений в одном зале с шахтерами, у которых своя гордость, династии, награды, а сам бы отошел метров на пятьсот, чтобы не слышать и не видеть того, что будет твориться", - сказал Григорьев.

Однако при всем желании у частного бизнеса на Дальнем Востоке не хватит собственных сил и средств для достижения целей устойчивого развития региона. Поэтому предприниматели ждут от государства реальных стимулов, в том числе материальных, чтобы еще активнее улучшать качество жизни населения.