Минтруд: Число самозанятых в России увеличится в два раза к 2024 году

Минтруд прогнозирует резкое увеличение числа самозанятых в России. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков в рамках Восточного экономического форума.

По его словам, сейчас такой статус имеют около трех миллионов россиян. "В горизонте 2024 года мы все сходимся в оценке, что количество самозанятых граждан в России будет 5-6 миллионов", - отметил министр.

Ранее эксперты выяснили, что побуждает россиян оформить самозанятость: 61 процент опрошенных заявили, что не хотят состоять в трудовых отношениях и мечтают попробовать себя в новой профессии, 29 процентов легализовались в той деятельности, которой занимались ранее, а 10 процентов решили самостоятельно предоставлять услуги, которые до этого оказывали, работая по найму. При этом чаще всего в самозанятые приходят работать люди с опытом работы, а не молодые. Чуть менее половины - 45 процентов - сочетают самозанятость с трудоустройством по найму.