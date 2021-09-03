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Экономика
03.09.2021 03:40
Текст: Василий Кошкин

Минтруд: Число самозанятых в России увеличится в два раза к 2024 году

Минтруд прогнозирует резкое увеличение числа самозанятых в России. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков в рамках Восточного экономического форума.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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По его словам, сейчас такой статус имеют около трех миллионов россиян. "В горизонте 2024 года мы все сходимся в оценке, что количество самозанятых граждан в России будет 5-6 миллионов", - отметил министр.

Ранее эксперты выяснили, что побуждает россиян оформить самозанятость: 61 процент опрошенных заявили, что не хотят состоять в трудовых отношениях и мечтают попробовать себя в новой профессии, 29 процентов легализовались в той деятельности, которой занимались ранее, а 10 процентов решили самостоятельно предоставлять услуги, которые до этого оказывали, работая по найму. При этом чаще всего в самозанятые приходят работать люди с опытом работы, а не молодые. Чуть менее половины - 45 процентов - сочетают самозанятость с трудоустройством по найму.

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