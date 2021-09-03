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03.09.2021 06:41
Рубрика: Власть

Айсен Николаев: Якутия показала промышленный рост в 25 процентов

Текст: Татьяна Дмитракова

По итогам восьми месяцев 2021 года Республика Саха (Якутия) продемонстрировала впечатляющий промышленный рост - на 25 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев на полях Восточного экономического форума.
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- В первую очередь это связано с восстановлением и дальнейшим ростом алмазной промышленности, - пояснил Ил Дархан. - В прошлом году было драматическое первое полугодие, когда алмазы вообще не продавались. Во втором полугодии 2020-го начали наращивать объемы.

По словам Николаева, достичь заметного увеличения промышленных показателей помогли и проекты, запущенные благодаря решению президента РФ об опережающем развитии Дальнего Востока, в том числе действующие в рамках режима ТОР.

- Кроме того, начинают выходить на заявленные параметры угольные проекты Якутии, - отметил глава республики.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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