Айсен Николаев: Якутия показала промышленный рост в 25 процентов

По итогам восьми месяцев 2021 года Республика Саха (Якутия) продемонстрировала впечатляющий промышленный рост - на 25 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев на полях Восточного экономического форума.

- В первую очередь это связано с восстановлением и дальнейшим ростом алмазной промышленности, - пояснил Ил Дархан. - В прошлом году было драматическое первое полугодие, когда алмазы вообще не продавались. Во втором полугодии 2020-го начали наращивать объемы.

По словам Николаева, достичь заметного увеличения промышленных показателей помогли и проекты, запущенные благодаря решению президента РФ об опережающем развитии Дальнего Востока, в том числе действующие в рамках режима ТОР.

- Кроме того, начинают выходить на заявленные параметры угольные проекты Якутии, - отметил глава республики.