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03.09.2021 05:17
Рубрика: Власть

Генпрокурор предложил наказывать за необоснованные проверки бизнеса

Текст: Анна Бондаренко

Выступая на сессии "Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций" Восточного экономического форума, Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов рассказал, что внес предложение президенту о том, чтобы ввести административную ответственность для должностных лиц за необоснованные проверки бизнеса.

Фото: Пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ
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Знаковым событием минувшего лета стало вступление в силу разработанного с участием прокуратуры нового закона о государственном и муниципальном контроле, который предоставил предпринимателям дополнительную защиту от необоснованных проверок со стороны контролирующих структур под более пристальным надзором прокуратуры. Предложение об административной ответственности должностных лиц должно обеспечить требования этого закона.

"Считаю, что это станет значимым фактором снижения административного давления на бизнес", - подчеркнул Игорь Краснов.

По его словам, надзор за соблюдением моратория на планирование и проведение проверок малого бизнеса является важной составляющей работы.

"В результате своевременного их исключения только на Дальнем Востоке почти 25 тысяч хозяйствующих субъектов избавлены от зачастую избыточного внимания контролирующих органов", - привел данные Генпрокурор.

Также он рассказал о других аспектах работы.

Благодаря вмешательству прокуратуры в бюджетах нескольких регионов Дальнего Востока было предусмотрено свыше 1,5 миллиарда рублей для завершения строительства важных объектов инфраструктуры.

"В конце прошлого года по поручению главы государства нами проведена масштабная проверка эффективности расходования средств, выделенных инвесторам территорий опережающего развития регионов ДФО, а также по вопросу снижения административного давления и коррупционных проявлений в данной сфере. В результате было приведено в соответствие с законодательством более 200 нормативных актов органов государственной власти и местного самоуправления, касающихся создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности. В Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях прокурорское вмешательство позволило предусмотреть в региональных бюджетах свыше 1,5 миллиарда рублей, необходимых для завершения строительства объектов инфраструктуры, особо значимых для Дальнего Востока", - отметил Краснов.

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Еще одним приоритетом работы стало соблюдение прав предпринимателей и инвесторов на оказание им услуг в электронном виде. Так, после представления прокурора власти Петропавловска-Камчатского стали оказывать в электронном виде все 48 муниципальных услуг. Аналогичные надзорные меры приняты в Забайкалье и Приамурье.

"Все это касается не только удобства и снижения затрат для бизнеса. Достигается также важный антикоррупционный эффект", - подчеркнул Генпрокурор.

Еще одна из стоящих перед ведомством задач - содействие бизнесу в ликвидации просроченной задолженности по выполненным публичным контрактам. Как выяснил надзорный орган, такие долги возникли перед учреждениями здравоохранения.

"Мы понимаем, что они действовали в крайне сложной, порой чрезвычайной обстановке, но и бизнесу в этот период было нелегко. В связи с чем об указанной проблеме мной проинформирован глава государства. В результате месяц назад правительство приняло решение о выделении медицинским организациям дополнительных бюджетных ассигнований в размере около 144 миллиардов рублей", - рассказал он.

В регионах Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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