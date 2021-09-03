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03.09.2021 06:14
Рубрика: Культура

Гостям ВЭФ покажут картины с видами Венеции художников XVIII века

Текст: Ирина Дробышева
Выставка "Под небом Венеции" - часть культурной программы VI Восточного экономического форума, организованная Приморской картинной галереей совместно с финансовой группой Интеза Санпаоло и Банком Интеза.
"Вид Большого канала" Микеле Мариески из собрания Интеза Санпаоло Фото: Пресс-служба Приморской картинной галереи "Вид Большого канала" Микеле Мариески из собрания Интеза Санпаоло Фото: Пресс-служба Приморской картинной галереи
"Вид Большого канала" Микеле Мариески из собрания Интеза Санпаоло Фото: Пресс-служба Приморской картинной галереи

На ней представлены четыре полотна в жанре ведуты кисти Микеле Мариески, Каналетто, Франческо Гварди и Хенрика Франца ван Линта - выдающихся мастеров итальянской живописи. Термин образовался от итальянского слова veduta, что в переводе означает "вид", и относится к картинам, изображающим повседневный городской пейзаж. Для жанра характерна тщательная детализация, полная идентичность натуре и узнаваемость городского ландшафта.

Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
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"К середине XVIII века Венеция стала признанным центром искусства ведуты. Иерархия в жанре сложилась довольно быстро: Джованни Антонио Каналь, прозванный Каналетто, стал во главе венецианской школы ведутистов, его творчество - эталон для многих поколений мастеров городского пейзажа. Ведуты можно уподобить своеобразным фотографиям, созданным задолго до изобретения этой технологии. Это удивительно точные изображения реальности, выполненные с помощью техники камеры-обскуры. Думаю, выставка восхитит любого человека, знакомого с историей венецианского и в целом европейского искусства", - отметил куратор выставки, замдиректора Приморской картинной галереи Владимир Петухов.

Показ во Владивостоке произведений выдающихся мастеров итальянской живописи стал возможным благодаря проекту "Культура" Группы Интеза Санпаоло. Это многолетний план мероприятий, посредством которого Группа ведет целенаправленную работу по продвижению искусства и культуры в Италии. В музейном комплексе Интеза Санпаоло, включая филиалы в Милане, Неаполе и Виченце, хранится более 30 тысяч экспонатов, представлен широкий спектр произведений - от археологических памятников до предметов современного искусства. Многие шедевры мирового значения выставляются не только в Италии, но и за рубежом.

С 3 сентября по 7 ноября выставка блестящих образцов венецианской живописи будет открыта для всех желающих.

В регионах Культура Арт Живопись Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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