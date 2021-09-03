Гостям ВЭФ покажут картины с видами Венеции художников XVIII века

На ней представлены четыре полотна в жанре ведуты кисти Микеле Мариески, Каналетто, Франческо Гварди и Хенрика Франца ван Линта - выдающихся мастеров итальянской живописи. Термин образовался от итальянского слова veduta, что в переводе означает "вид", и относится к картинам, изображающим повседневный городской пейзаж. Для жанра характерна тщательная детализация, полная идентичность натуре и узнаваемость городского ландшафта.

"К середине XVIII века Венеция стала признанным центром искусства ведуты. Иерархия в жанре сложилась довольно быстро: Джованни Антонио Каналь, прозванный Каналетто, стал во главе венецианской школы ведутистов, его творчество - эталон для многих поколений мастеров городского пейзажа. Ведуты можно уподобить своеобразным фотографиям, созданным задолго до изобретения этой технологии. Это удивительно точные изображения реальности, выполненные с помощью техники камеры-обскуры. Думаю, выставка восхитит любого человека, знакомого с историей венецианского и в целом европейского искусства", - отметил куратор выставки, замдиректора Приморской картинной галереи Владимир Петухов.

Показ во Владивостоке произведений выдающихся мастеров итальянской живописи стал возможным благодаря проекту "Культура" Группы Интеза Санпаоло. Это многолетний план мероприятий, посредством которого Группа ведет целенаправленную работу по продвижению искусства и культуры в Италии. В музейном комплексе Интеза Санпаоло, включая филиалы в Милане, Неаполе и Виченце, хранится более 30 тысяч экспонатов, представлен широкий спектр произведений - от археологических памятников до предметов современного искусства. Многие шедевры мирового значения выставляются не только в Италии, но и за рубежом.

С 3 сентября по 7 ноября выставка блестящих образцов венецианской живописи будет открыта для всех желающих.