Гусейнов: "Дальневосточная ипотека" изменила ситуацию на рынке жилья

Благодаря "Дальневосточной ипотеке" удалось серьезно изменить ситуацию на рынке недвижимости и создать устойчивый спрос на жилье. Об этом рассказал в ходе сессии Восточного экономического форума "Дорогое жилье: как сойти с пьедестала?" первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

Вместе с тем, как отметил Гусейнов, высокий спрос в отсутствие предложения привел к значительному росту цен квадратного метра.

- Нельзя этого избежать, потому что в любом случае сначала нужен спрос, а потом предложение. Инвесторы идут туда, где им уже понятен спрос. Но сгладить, чтобы это было все-таки не так ощутимо - это святая обязанность органов государственной власти и институтов развития, - отметил замминистра.

По его словам, сейчас цены дальневосточных квартир на 14-15 процентов выше среднероссийских. Отрегулировать их можно, в том числе, увеличивая объемы строительства, что постепенно делается. В 2020 году было введено в целом 2,5 миллиона квадратных метров жилья, в текущем планируется построить 2,7-2,8 миллиона "квадратов". А к 2024 году довести этот показатель до 3,3 миллиона квадратных метров.

Одним из инструментов, который призван решить "квартирные вопросы", Гусейнов назвал программу "Дальневосточный квартал".