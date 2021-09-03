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03.09.2021 05:39
Рубрика: Экономика

Козлов: 16 процентов лицензий на добычу ископаемых используют с нарушениями

Текст: Инесса Доценко

Сегодня в России почти 16 процентов лицензий на добычу твердых полезных ископаемых используется с нарушениями.

На обновление техники "Росгеологии" могут выделить 15 млрд рублей

Об этом заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, выступая на сессии "Недра Дальнего Востока: на пути от геологоразведки до комплексной переработки" проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума.

- Мы завершили всероссийскую ревизию лицензий, выданных на твердые полезные ископаемые. Из 9534 лицензий 1523 "работают" с нарушениями, - сказал министр.

По его словам, компании срывают сроки начала работ и сроки подготовки технического проекта, а также нарушают уровни добычи сырья, не предоставляют материалы геологоразведки на госэкспертизу и информацию в фонды.

- Но большая часть (475 лицензий) - это комплекс нарушений, - подчеркнул Козлов. - Все в совокупности.

Кроме того, по словам Александра Козлова, с 2022 года в России заработает электронный реестр недобросовестных участников аукционов в сфере недропользования.

Такого реестра до сих пор в РФ не было. В него будут попадать, например, компании, не внесшие платежи по торгам.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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