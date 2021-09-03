Мутко: 33 процента дальневосточников арендуют жилье

На Дальнем Востоке необходимо развивать рынок арендного жилья. Об этом заявил в ходе сессии Восточного экономического форума "Дорогое жилье: как сойти с пьедестала?" генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко.

По его словам, сейчас обеспеченность ДФО жильем на 10 процентов ниже, чем в среднем по стране. На человека здесь возводится 0,31 квадратных метра недвижимости. Из общего объема строящегося в стране многоквартирного жилья на макрорегион приходится менее трех процентов. В целом по округу на данный момент строится около 51 тысячи квартир.

При этом, как признал Мутко, есть люди, доходы которых не позволяют им приобрести собственное жилье, даже с использованием льготных ипотечных программ.

- 33 процента дальневосточников арендуют жилье, - рассказал он, отметив, что цены на аренду здесь достаточно высокие и зачастую людям приходится тратить на это большую часть своей зарплаты.

По мнению гендиректора "ДОМ.РФ" на оплату жилья человек должен отдавать не больше 35, а лучше 27 процентов от своего дохода. Сделать съем квартир доступным может помочь субсидирование арендной планы. Для этого необходима помощь региональных властей и местных компаний, которые могут предоставить квартиры сотрудникам в корпоративную аренду.

Виталий Мутко сказал, что "ДОМ.РФ" готов зайти на Дальний Восток с арендным жильем и планирует начать заниматься этим вопросом уже в конце текущего года.