На обновление техники "Росгеологии" могут выделить 15 млрд рублей

Минприроды РФ предусмотрело дополнительные средства на техническое перевооружение холдинга "Росгеология". Об этом сообщил глава ведомства Александр Козлов, выступая на сессии "Недра Дальнего Востока: на пути от геологоразведки до комплексной переработки" проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума.

По словам Александра Козлова, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал это предложение.

- Износ оборудования холдинга в настоящий момент составляет более 90 процентов, - объяснил Козлов. - Поэтому мы предусмотрели дополнительное выделение на три года порядка 15 миллиардов рублей на обновление основных фондов.