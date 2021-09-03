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03.09.2021 07:00
Рубрика: Власть

Николаев: 97 процентов лесных пожаров в Якутии возникли из-за сухих гроз

Текст: Татьяна Дмитракова

В 2021 году из более чем 1600 лесных пожаров в Республике Саха (Якутия) лишь около 50-ти возникли из-за неосторожного обращения с огнем или поджога. Об этом сообщил на Восточном экономическом форуме глава региона Айсен Николаев.

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- Пожары в Якутии стали предметом пристального внимания в России и во всем мире. Но надо понимать следующее: эти возгорания - явление природное, и их причина - жаркая погода и сухие грозы, - пояснил Николаев. - Человеческий фактор также был причиной возникновения пожаров, но таких случаев не более 3-4 процентов общего числа возгораний.

По словам Ил Дархана, нивелировать это природное явление нельзя, но необходимо сделать все возможное, чтобы тушить очаги быстрее и эффективнее и не допустить распространения огня на большие территории.

- Главная задача - увеличить штатную численность лесоавиаохраны и лесопожарных формирований вообще, - подчеркнул глава республики. - В Якутии на 2,6 миллиона квадратных километров лесов приходится всего лишь 400 профессиональных лесопожарных. Пока не вырастет их численность, говорить об эффективном реагировании на возгорания не приходится.

Как отметил Айсен Николаев, сейчас благодаря вниманию президента и правительства принимаются решения, которые должны повлечь увеличение штатной численности специалистов, которые профессионально занимаются тушением природных пожаров.

В регионах Власть Работа власти Регионы Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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