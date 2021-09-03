Путин прокомментировал возможность докапитализации "Авроры"

Решение вопроса о докапитализации единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" будет зависеть от ее деятельности, заявил Владимир Путин.

"Надо посмотреть, как все это заработает, как реально "Аврора" развернется, и в зависимости от этого подумать о возможной докапитализации", - сказал президент в пятницу на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.

Ранее на совещании по развитию Дальнего Востока Путин заявил, что Единая дальневосточная авиакомпания должна предлагать билеты не только по цене, доступной для людей, а также учитывать мнение граждан при выборе маршрутов.