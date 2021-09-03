Путин заявил о сокращении темпов выезда людей с Дальнего Востока

Темпы выезда людей с Дальнего Востока сократились, есть даже примеры, когда люди приезжают жить и работать в регион, заявил президент России Владимир Путин.

"Темпы депопуляции, темпы выезда сократились. Да, продолжают уезжать, но повторяю еще раз: темпы выезда сократились, а по некоторым направлениям, мы видим, идет приток. Там, где создаются хорошие предприятия", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

Глава государства привел в пример судостроительный завод "Звезда", где не хватает специалистов, и они приезжают из других регионов.

"Такие проекты и нужны, чтобы не лозунгами сюда людей привлекать, а хорошей, интересной, перспективной и хорошо оплачиваемой работой", - подчеркнул президент. Он обратил внимание, что масштабов судостроения, как на "Звезде", не было даже в СССР.