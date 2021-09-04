Чекунков: Авиакомпания "Аврора" будет ежегодно добавлять по 20 маршрутов

Созданная недавно единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" будет ежегодно расширять свою маршрутную сеть на 20 направлений и увеличивать загрузку рейсов. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на площадке Восточного экономического форума.

"По итогам этого года мы планирует по новым субсидируемым рейсам перевезти около 170 тысяч пассажиров. Это много, это 20 маршрутов. Каждый год будем прибавлять по 20-25 новых маршрутов", - сказал Чекунков.

При этом в итоге с учетом существующих маршрутов до 2025 года у авиакомпании должно появиться 530 маршрутов.

"Это означает беспрецедентную доступность даже самых отдаленных и малонаселенных пунктов Дальнего Востока", - заметил министр.

Комментируя низкую загрузку первых рейсов авиакомпании, он пояснил, что это абсолютно нормальное явление. Любой новый маршрут нужно "раскатать". То есть о новых возможностях должны узнать люди и начать ими пользоваться.

"Если раньше перелет из Южно-Сахалинска в Комсомольск-на-Амуре с учетом пересадки занимал больше суток и стоил 15 тысяч рублей, то сейчас это всего два часа и, если не ошибаюсь, 4,5 тысячи рублей", - привел пример Чекунков.

При этом плановая загрузка авиакомпании "Аврора" составляет около 60%, заметил он.

Ранее "РГ" сообщала, что первые рейсы авиакомпании в начале августа отправлялись с загрузкой около 40%. В компании отмечали, что рассчитывают на востребованность рейсов благодаря доступным ценам.