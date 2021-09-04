Чекунков оценил необходимость городов-миллионников на Дальнем Востоке

Для того, чтобы обеспечить качественную жизнь жителям Дальнего Востока и экономическое развитие региона, не обязательно создавать города-миллионники. Об этом в интервью "РГ" на Восточном экономическом форуме заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Я думаю, что синоним жизни - это баланс, природа, разумная высотность и плотность населения", - сказал он.

Министр напомнил о реализуемом в регионе проекте "Дальневосточный квартал", который имеет не только экономическую, но и эстетическую направленность.

По его словам, сейчас основной задачей является встраивание в международное разделение труда с диверсифицированной экономикой и хорошими профессионалами, которым не обязательно жить в мегаполисах.

Ранее стало известно, что в районе Владивостока появится новый город с населением в 300 тысяч человек, который получит название Спутник.