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29.10.2020 18:03
Рубрика: Власть

Путин на форуме "Россия зовет!". Главное

Текст: Татьяна Замахина
Выступая на пленарной сессии форума "Россия зовет!", президент РФ Владимир Путин сделал ряд важных заявлений на тему как внутренней ситуации в стране, так и международной политики. Было, в частности, объявлено о продлении ряда мер по поддержке экономики на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

- Российскими вакцинами от коронавируса в первую очередь будут обеспечены граждане страны. При этом главное в вакцинах от COVID - безопасность, эффективность. А это есть у российских препаратов. Вакцинация в регионах страны может начаться до конца года.

- Россия не собирается запускать общенациональный локдаун, вводить тотальные ограничительные меры, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. По словам президента, власти четко понимают, как нужно действовать в данной ситуации.

- Власти России в условиях пандемии коронавируса смогли сохранить макроэкономическую стабильность и не допустить всплеска инфляции. Спад экономики в России будет около 4% - это меньше, чем в других странах.

- Владимир Путин предложил продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2021 год. Тем самым снизится нагрузка на компании, в которых заняты миллионы граждан.

- Глава государства, кроме того, предложил продлить для компаний общепита отсрочки по налогам и страховым взносам на три месяца.

- Правительство России готовит дальнейшие шаги по поддержке малого и среднего бизнеса.

- Президент потребовал не допустить перекос цен на жилье в России, иначе весь эффект от льготной ипотеки сойдет на "нет".

- Приватизацию в России в 2021 году планируется распространить на 180-186 акционерных обществ с госучастием и 86 унитарных предприятий.

- Качество жизни россиян и уровень развития российской экономики в 2020 году кардинально отличаются от показателей 2000 года. Однако ситуация с бедностью в России не может устраивать, хотя ее уровень снизился более чем в два раза за последние 20 лет.

- Россия должна придерживаться правил по сохранению здоровой экономической ситуации, поскольку, в отличие от Европы ей "не к кому идти с протянутой рукой" .

- Несмотря на возможные колебания доллара на фоне выборов в США (а это повлияет на все ведущие страны), власти России рассчитывают сохранить стабильность рубля.

- Россия готова работать с любой новой администрацией США. При этом Путин напомнил, что действующая администрация США 46 раз вводила новые санкции в отношении РФ, ее юридических лиц и экономических операторов. Такого еще никогда не было.

- Западные партнеры совершенно необоснованно "вставляют палки в колеса" и действуют не конкурентно в отношениях с "Газпромом". Между тем газификация регионов - одна из приоритетных задач властей.

- На первом этапе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе Владимир Путин считает необходимым прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. При этом в данной конфликте, по его словам, у каждого своя правда, и здесь нет простых решений ("узел очень сложный").

- Для урегулирования ситуации в Беларуси было бы правильно, чтобы все политические силы республики включились в этот процесс, "не хитрили" бы, а встроились в работу.

- Россия не считает, что в договор о Союзном государстве с Беларусью нужно что-то вносить дополнительно. И вопросы дальнейшей интеграции будут приниматься только на обоюдной основе.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Господдержка малого бизнеса Пандемия коронавируса COVID-19

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