Названы 20 самых популярных в России фильмов и сериалов

Онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD назвал двадцатку самых популярных у его подписчиков в уходящем году фильмов и сериалов.
Чарт выглядит крайне разношерстным и вновь выводит в лидеры "Джентльменов", картину, с которой Гай Ричи вернулся к корням. При этом, как уточняется, ленту
посмотрел каждый пятый пользователь сервиса, из которых позднее каждый десятый ее пересматривал.
Далее - российские и зарубежные телешоу, как старые, так и новые, анимация, блокбастеры:
02. "Рик и Морти"
05. "Беспринципные"
07. "Бесстыжие"
09. "Чудотворцы"
10. "Харли Квинн"
11. "Достать ножи"
13. "Аладдин"
14. "Пушки Акимбо"
15. "Гарри Поттер и Философский камень"
17. "Друзья"
19. "Зависнуть в Палм-Спрингс"
20. "Голяк"
Отмечено, что при составлении рейтинга учитывались просмотры той или иной программы от двух минут.