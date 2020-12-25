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Названы 20 самых популярных в России фильмов и сериалов

Новости
    25.12.2020, 14:54
Текст:   Олег Усков

Онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD назвал двадцатку самых популярных у его подписчиков в уходящем году фильмов и сериалов.

Фото: kinopoisk.ru
Критики назвали 50 лучших телесериалов 2020 года

Чарт выглядит крайне разношерстным и вновь выводит в лидеры "Джентльменов", картину, с которой Гай Ричи вернулся к корням. При этом, как уточняется, ленту

посмотрел каждый пятый пользователь сервиса, из которых позднее каждый десятый ее пересматривал.

Далее - российские и зарубежные телешоу, как старые, так и новые, анимация, блокбастеры:

02. "Рик и Морти"

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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03. "Последний министр"

04. "Проект "Анна Николаевна"

05. "Беспринципные"

06. "Смешарики. Новый сезон"

07. "Бесстыжие"

Фото: Скриншот с сайта youtube.com
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08. "Мстители: Финал"

09. "Чудотворцы"

10. "Харли Квинн"

11. "Достать ножи"

12. "Сверхъестественное"

13. "Аладдин"

Фото: kinopoisk.ru
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14. "Пушки Акимбо"

15. "Гарри Поттер и Философский камень"

16. "Теория Большого взрыва"

17. "Друзья"

Фото: Скриншот с сайта youtube.com
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18. "Дивный новый мир"

19. "Зависнуть в Палм-Спрингс"

20. "Голяк"

Отмечено, что при составлении рейтинга учитывались просмотры той или иной программы от двух минут.

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