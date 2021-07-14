Премия "Эмми" объявила своих номинантов

На звание лучшего драматического сериала претендуют следующие: "Пацаны", "Корона", "Мандалорец", "Поза", "Рассказ служанки", "Бриджертоны", "Страна Лавкрафта" и "Это мы".

За право называться лучшим комедийным сериалом поборются "Бортпроводница", "Эмили в Париже", "Метод Комински", "Кобра Кай", "Тед Лассо", "Черная комедия", "4лен" и "Хитрости".

Лучшим мини-сериалом будет признан один из следующих: "Ход королевы", "Ванда/Вижн", "Я могу уничтожить тебя", "Мейр из Исттауна" и "Подземная железная дорога".

В актёрских номинациях бороться будут следующие артисты и артистки.

Категория "Лучшая актриса в драматическом сериале": Оливия Колман ("Корона"), Эмма Коррин ("Корона"), Узо Абуда ("Пациенты"), Элизабет Мосс ("Рассказ служанки"), Эмджей Родригез ("Поза"), Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта").

"Лучший актёр в драматическом сериале": Стерлинг К. Браун ("Это мы"), Джош О"Коннор ("Корона"), Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны"), Билли Портер ("Поза") и Мэттью Риз ("Перри Мейсон").

"Лучшая актриса в комедийном сериале": Джин Смарт ("Хитрости"), Эйди Брайант ("Выскочка"), Кейли Куоко ("Бортпроводница"), Эллисон Дженни ("Мамаша"), Трэйси Эллис Росс ("Чёрная комедия").

"Лучший актёр в комедийном сериале": Джейсон Судейкис ("Тед Лассо"), Энтони Андерсон ("Чёрная комедия"), Майкл Дуглас ("Метод Комински"), Уильям Х. Мэйси ("Бесстыжие"), Кенан Томпсон ("Шоу Кенана").

"Лучшая актриса в мини-сериале или фильме": Кейт Уинслет ("Мейр из Исттауна"), Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы"), Элизабет Олсен ("Ванда/Вижн"), Михаэла Коэн ("Я могу уничтожить тебя"), Синтия Эриво ("Гений").

"Лучший актёр в мини-сериале или фильме": Хью Грант ("Отыграть назад"), Пол Беттани ("Ванда/Вижн"), Лесли Одом-мл. ("Гамильтон"), Юэн Макгрегор ("Холстон"), Лин-Мануэль Миранда ("Гамильтон")

Церемония вручения "Эмми" будет проходить в этом году в 73 раз. Она состоится 19 сентября в Лос-Анджелесе.