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31.08.2021 04:42
Рубрика: Культура

Во Владивостоке открылась выставка "Третьяковка в движении"

Текст: Анна Бондаренко

Во Владивостоке в рамках культурной программы Восточного экономического форума открылась выставка "Третьяковка в движении".

Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
Культурная программа ВЭФ-2021: итальянская живопись, классическая музыка и "Улица Дальнего Востока"

Это интерактивная экспозиция, посвященная музею, и публичная образовательная программа, в которой собраны лекции от научных сотрудников Третьяковской галереи, показы фильмов об искусстве и творческие мастерские, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

В образовательную программу включен лекционный экспресс-курс "Тысяча лет русского искусства", где расскажут об искусстве разных эпох - от средневековья до наших дней. Кинофильмы, которые покажут гостям павильона, познакомят их с русскими художниками, причем особое место будет уделено представителям Приморского края.

Экспозиция работает во временном павильоне в центре Владивостока на Спортивной набережной до 26 сентября. Организаторами проекта стали Министерство культуры России, администрация Владивостока и транспортная группа FESCO.

Справка "РГ"

Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке 2-4 сентября, включает не только деловую, но и культурную программу. Все дни работы форума для жителей и гостей города будут открыты уникальные выставки в Приморской государственной картинной галерее. 3 сентября состоится вечер классической музыки с оперной певицей, народной артисткой России Хиблой Герзмава при участии симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра. В культурную программу ВЭФ-2021 также войдут экспозиции и экскурсии от Музея истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева, концерты Приморской филармонии и других учреждений культуры, запланированы Дни якутского кино.

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