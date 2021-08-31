Во Владивостоке открылась выставка "Третьяковка в движении"

Во Владивостоке в рамках культурной программы Восточного экономического форума открылась выставка "Третьяковка в движении".

Это интерактивная экспозиция, посвященная музею, и публичная образовательная программа, в которой собраны лекции от научных сотрудников Третьяковской галереи, показы фильмов об искусстве и творческие мастерские, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

В образовательную программу включен лекционный экспресс-курс "Тысяча лет русского искусства", где расскажут об искусстве разных эпох - от средневековья до наших дней. Кинофильмы, которые покажут гостям павильона, познакомят их с русскими художниками, причем особое место будет уделено представителям Приморского края.

Экспозиция работает во временном павильоне в центре Владивостока на Спортивной набережной до 26 сентября. Организаторами проекта стали Министерство культуры России, администрация Владивостока и транспортная группа FESCO.

Справка "РГ"

Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке 2-4 сентября, включает не только деловую, но и культурную программу. Все дни работы форума для жителей и гостей города будут открыты уникальные выставки в Приморской государственной картинной галерее. 3 сентября состоится вечер классической музыки с оперной певицей, народной артисткой России Хиблой Герзмава при участии симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра. В культурную программу ВЭФ-2021 также войдут экспозиции и экскурсии от Музея истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева, концерты Приморской филармонии и других учреждений культуры, запланированы Дни якутского кино.