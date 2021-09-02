Песков: Приближение НАТО к границам РФ вынудит принимать контрмеры

Если НАТО продолжит приближать свою военную инфраструктуру к границам РФ, Москва будет вынуждена принять контрмеры. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума.

"Это вопрос, который повлечет необходимость принятия каких-то контрмер, с тем чтобы провести перебалансировку ситуации и на 100% обеспечить безопасность наших границ", - сказал в интервью "Известиям" Песков.

Ранее он сообщил, что в Кремле обратили внимание на желание Украины вступить в НАТО и поддержку со стороны США в этом вопросе.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне встретился в США с американским лидером Джо Байденом. Вашингтон поддержал стремление Украины вступить в НАТО. Однако ни о наделении статусом основного союзника вне НАТО, ни о предоставлении плана действий по членству (ПДЧ) речи не шло.