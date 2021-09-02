ВТБ обнулил ставку по "Дальневосточной ипотеке"

ВТБ обнулил ставки по программе "Дальневосточная ипотека". Об этом на сессии "Цифровой двойник. Будущее пространственных данных" Восточного экономического форума заявил заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников.

"С сегодняшнего мы обнулили ставку по Дальневосточной ипотеке". Это беспрецедентные условия", - сказал он.

Программа льготной "Дальневосточной ипотеки" заработала в декабре 2019 года. Первоначально субсидировалась ставка по ипотеке до двух процентов. Льготный кредит могут взять молодые семьи и родители-одиночки не старше 35 лет. Жилье они смогут купить в новостройках, а в сельской местности - и на вторичном рынке. Кроме того, деньги можно направить на строительство собственного дома или покупку земли на Дальнем Востоке с последующим возведением дома.