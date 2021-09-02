"Вектор" анонсировал скорый выпуск "ЭпиВакКороны-Н" в гражданский оборот

Выход вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" в гражданский оборот планируется в ближайшее время. Об этом сообщила в кулуарах Восточного экономического форума замруководителя центра "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

"Как только будут наработаны серии нами и нашими индустриальными партнерами, Росздравнадзор даст разрешение на выход серии в гражданский оборот", - цитирует слова Непомнящих ТАСС.

Министерство здравоохранения зарегистрировало "ЭпиВакКорону-Н" 26 августа. Вакцину протестировали с участием трех групп добровольцев по 75 человек.

Отличие между вакцинами "ЭпиВакКорона" и модернизированной "ЭпиВакКорона-Н" заключается в синтезе пептидов. Модернизация необходима для масштабирования производства.