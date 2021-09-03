"Сбер" презентует второй суперкомпьютер осенью

"Сбер" планирует презентовать второй суперкомпьютер в ноябре, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.

По его словам, запуск и тестирование изобретения хотят приурочить ко дню рождения банка. "Мы хотим на нашей конференции AIJourney осенней презентовать его и объявить", - уточнил Греф.

Напомним, Сбербанк создал самый мощный в России компьютер "Кристофари" в 2019 году. Компьютер носит имя первого клиента Сберкассы Николая Кристофари и в ускоренном режиме разрабатывает сервисы, основанные на искусственном интеллекте (ИИ).