Топ-10 главных автомобильных новинок 2021 года

Несмотря на все сложности, возникшие в автопроме из-за пандемии, на рынке продолжают появляться новинки: в этом году в России было несколько десятков таких автомобилей. "РГ" собрала десять самых долгожданных и обсуждаемых машин, продажи которых стартовали в 2021 году.

Lada Largus

АвтоВАЗ выпустил обновленный Largus, получивший мотор ВАЗ-11182 мощностью 90 л.с., который обещает быть более надежным и экономичным, чем его предшественник.

Снаружи модель получила новое Х-образное оперение кузова, изменившее аэродинамику, и блок-фары от Renault Logan II. Внутри появился новый руль, улучшенная медиасистема и сиденья с боковой поддержкой. Люксовая комплектация включает дополнительную шумоизоляцию.

Обновления претерпели не только стандартные Lada Largus, но и Cross-исполнения. Заводская цена на Largus Cross стартует от 982 900 рублей, универсал Largus - от 812 900 рублей. С дилерскими допами выйдет и того дороже.

Lada Niva Travel

Рестайлинговый компактный внедорожник в этом году не раз возглавлял списки лидеров продаж. Производство автомобиля официально началось еще в конце 2020 года, но у дилеров он появился в феврале 2021 года. Летом внедорожник стали выпускать на АвтоВАЗе.

Niva Travel получила обновленный экстерьер: не только элементы кузова, но и бамперную группу вместе с фарами. У модели полный привод, 1.7-литровый бензиновый мотор мощностью 80 л.с., пятиступенчатая "механика". Раздаточная коробка имеет понижающую передачу и принудительную блокировку межосевого дифференциала.

Пользователи посетовали на маломощный мотор. Впрочем, он отличается большой выносливостью и относительной дешевизной ремонта. В минусы можно записать все те же узлы трансмиссии и ступичные подшипники. К плюсам - повышенную живучесть металла кузова.

Очевидно, что полноценная модернизация технических узлов напрямую сказалась бы на цене внедорожника. Качественно новую Niva производитель обещает не раньше 2024 года. Заводская цена на машину стартует от 858 900 рублей. Не забываем про допы и мысленно подкручиваем цифры вверх.

Hyundai Tucson

Продажи четвертого поколения кроссовера Hyundai Tucson в России стартовали летом. В отличие от Европы на отечественном рынке представлен вариант с увеличенными габаритами. Длинный капот преобразил облик кроссовера, который теперь напоминает купе. А салон и багажник стали ощутимо просторнее.

Российский покупатель может выбрать одну из нескольких комплектаций: Classic, Family, Lifestyle, Prestige и специально разработанные для нашего рынка Family Plus и Lifestyle Plus. Базовая версия имеет передний привод, остальные полноприводные. В зависимости от комплектации есть несколько вариантов двигателей. Базовый бензиновый атмосферный мотор 2.0 мощностью 150 л.с. идет в комплекте с шестиступенчатой "механикой" или АКПП. Более мощный новый бензиновый силовой агрегат 2.5 на 190 л.с. идет в паре с восьмиступенчатым автоматом. Есть вариант дизеля 2.0 на 186 л.с. с тем же автоматом.

Но самая главная фишка премьеры - это куча электронных опций, превращающих автомобиль в модный гаджет. Его можно завести удаленно, подобрать подогрев стекол и сидений, отрегулировать микроклимат. Есть адаптивный круиз-контроль, функция удержания в полосе, дистанционная парковка, а также безрамочная цифровая панель приборов с экраном 10,25 дюйма. В сочетании с футуристическим дизайном и отличными ездовыми характеристиками все это делает Tucson весьма свежим и привлекательным для молодежи.

Однако удовольствие стать владельцем обновленного Tucson обойдется недешево: заводская цена на Classic начинается от 1 954 000 рублей.

Kia Carnival

Кроссвэн Kia Carnival четвертого поколения в России встретили ажиотажным спросом. Прежде всего потому, что конкурентов в своем классе у него особо и нет.

Увеличенный до 182 мм клиренс, вместительный багажник, широкая колесная база и восьмиместная компоновка с возможностью трансформации всего внутреннего пространства - далеко не полный перечень особенностей, радующих сердце отечественного потребителя.

У кроссвэна есть два варианта двигателей Smartstream. Это дизель 2.2 литра на 199 л.с. и бензиновый V6 на 3.5 л. мощностью 249 л.с. Правда, второй вариант доступен лишь в топовых комплектациях. Carnival имеет восьмиступенчатый "автомат" и передний привод. Любителей новых технологий радуют интеллектуальные "фишки".

Из минусов - жестковатая подвеска, недостаточная резвость загруженной машины на дизеле (а такие варианты берут обычно для того, чтобы грузить их под завязку), прожорливость бензиновой версии мотора. Ну и, конечно, цена: минимальная заводская начинается от 2 814 900 рублей. Для получения реального ценника смело можно накинуть 700-800 тысяч сверху в топовых версиях.

Hyundai Santa Fe

Еще один популярный кореец - кроссовер Hyundai Santa Fe - претерпел не только фейслифтинг. Хотя именно внешность отмечают в первую очередь, когда говорят об изменениях. Фронтальная часть получила более широкую решетку радиатора, ходовые огни переместились ближе к капоту. В салоне появились немаленькая цифровая приборная панель и сенсорный мультимедийный дисплей.

Комплектации Family, Lifestyle и Prestige получили новый бензиновый мотор G2.5 линейки Smartstream мощностью 180 л.с с шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Варианты Lifestyle, Prestige и High-Tech доступны с дизельными агрегатами Smartstream D2.2 мощностью 199 л.с. А комплектация High-Tech выпускается также с мощным бензиновым мотором G3.5 на 249 л.с. Во всех версиях автомобиль оснащен полным приводом, но из-за относительно низкого клиренса внедорожными качествами он не обладает.

Заводская цена на обновленную модель начинается от 2 684 000 рублей. Впрочем, даже с учетом немаленьких допов у дилеров этот кроссовер в наличии найти не так-то просто.

Hyundai Creta

Продажи обновленного бестселлера Hyundai - Creta - стартовали в июле. Кроссовер теперь отличается несколько увеличенными габаритами и, как следствие, более вместительным салоном и багажником. Обновился экстерьер и интерьер. Внутри появилась T-образная цифровая панель приборов, мультимедийная система на цветным сенсорным экраном на 10 дюймов. Приятным и полезным бонусом стала целая куча электронных опций - адаптивный круиз-контроль, панорамную крышу, аудиосистема Bose с 8 динамиками, телематический комплекс Bluelink и набор электронных помощников Smart Sense.

Снаружи кроссовер обрел "каскадную" решетку радиатора, обновленные фары и ряд футуристичных дизайнерских элементов. Впрочем, более простые комплектации выглядят не столь затейливо.

А вот силовые агрегаты остались прежними. Это проверенные временем атмосферные бензиновые двигатели Gamma 1.6 MPI мощностью 123 л.с. в переднеприводной версии и 121 л.с. в полноприводном варианте и Nu 2.0 MPI мощностью 150 л.с.

Тест-драйвы продемонстрировали ряд преимуществ новой Creta. Заводская цена на комплектацию Prime стартует от 1 239 000 рублей. Дилерские допы неизбежны, как и в случае с другими новинками.

Renault Duster

Премьера долгожданного Renault Duster второго поколения состоялась в начале года. Он получил новую модульную платформу и новый кузов с увеличенным багажником, а также несколько вариантов уже проверенных двигателей - три бензиновых и один дизельный.

Главная особенность - возможность выбрать любой силовой агрегат, который идет в сочетании с шестиступенчатой "механикой" с укороченной первой передачей и полным приводом. Есть топовый вариант и с вариатором CVT X-Tronic.

Экстерьер по сравнению с предыдущей версией был обновлен кардинально: внедорожник сохранил свою узнаваемую брутальность. Оснастили его светодиодными фонарями и дневными ходовыми огнями. Интерьер приобрел приятную эргономику, более комфортные сиденья, руль получил электроусилитель.

Пользователи отметили сохранившиеся высокие качества по проходимости: новый Duster справляется с бездорожьем лучше большинства популярных кроссоверов. Зимние опции, которыми оснащена обновленная модель, пришлись по душе российским водителям. Набор опций в целом получился довольно широким - камеры заднего вида с динамической разметкой и кругового обзора, ассистент-помощник при подъеме и другие.

Заводская цена на внедорожник французской марки стартует от 1 037 000 рублей. Очередь на обновленную модель у дилеров, несмотря на дорогие допы, растягивается чуть ли не на полгода вперед.

Volkswagen Taos

Самый доступный на отечественном рынке кроссовер немецкого бренда Volkswagen - Taos - начал продаваться в России с середины лета в трех вариантах: Respect, Status и Exclusive, а также в ограниченной серии JOY! Он является младшим братом Skoda Karoq и собирается на заводе в Нижнем Новгороде.

Российская версия Taos получила два варианта двигателей - атмосферный 1.6 MPI мощностью 110 л.с., идущий в паре с пятиступенчатой "механикой" и передним приводом, и турбированный 1.4 TSI мощностью 150 л.с., в комплекте с "автоматом" и передним приводом или полным приводом 4Motion.

Taos получил немало приятных опций, в том числе - зимних. А еще новую мультимедийную систему на базе Android с дисплеем 10 дюймов и цифровую приборную панель с электронными ассистентами.

Заводская цена на самую простую комплектацию Respect стартует от 1 754 900 рублей.

Haval Jolion

Китайский автопром пользуется в России повышенным спросом. И вcедорожник Haval Jolion, позиционируемый как городской кроссовер, не стал исключением: продажи стартовали в мае и сразу привлекли немало число желающих. Оно и понятно: в своем ценовом диапазоне он не только не уступает популярным моделям, но и по ряду позиций превосходит их.

Российским автолюбителям доступны три комплектации - Comfort, Elite и Premium c бензиновым двигателем с турбонаддувом 1.5. На полноприводной версии он способен развить 150 л.с., на переднеприводной - 143 л.с. Есть как "механика", так и "автомат".

Jolion имеет немало приятных опций - бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света, камеры кругового обзора 360, адаптивный круиз-контроль и ассистент автономной парковки. Водителя порадует и 12,3-дюймовый дисплей с неплохим разрешением. Для россиян важны и зимние опции: подогрев руля, лобового стекла и трехуровневый подогрев всех сидений.

Jolion получился наиболее доступным в линейке Haval. Заводская цена стартует с 1 379 000 рублей, если забыть про дилерские допы и дефицит - выглядит вполне привлекательно.

Toyota Land Cruiser 300

Россия удерживает лидерство по числу продаж Land Cruiser в Европе. А новинка этого года - Land Cruiser 300 - вызвала такой ажиотаж, что в СМИ даже появилась информация о том, что очередь на нее растянулась больше, чем на год.

Land Cruiser сильно изменился внешне, но это не отразилось на узнаваемости внедорожника. Он получил новые двигатели V6 c турбонаддувом. Есть бензиновый вариант 3.5 мощностью 415 л.с. и разработанный специально для Toyota дизель 3.3 мощностью 299 л.с. Присутствует понижающая передача, одновременная блокировка трех дифференциалов, что позволяет автомобилю уверенно преодолевать все российские дорожные и бездорожные реалии.

Внутри салона - четырехзонный климат-контроль с ионизатором воздуха, мультимедийная система с дисплеем 12,3 дюйма и цифровой панелью приборов.

Цена стартует от 5 776 000 рублей за комплектацию "Элеганс".