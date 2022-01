Чем опасна езда на всесезонной резине зимой

Существует категория водителей, которая не считает нужным менять резину каждый сезон, а потому приобретает "всесезонку" - условно говоря, универсальные шины с маркировками All Season, AS, All Weather, 4 Seasons или М+S. Однако, несмотря на убедительные обозначения, такие покрышки работают на отлично лишь в специфических климатических условиях. В большинстве же случаев такая резина подходит как для летней, так и для зимней эксплуатации, мягко говоря, не идеально.

Фото: Istock