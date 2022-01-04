Чем опасна езда на всесезонной резине зимой

Существует категория водителей, которая не считает нужным менять резину каждый сезон, а потому приобретает "всесезонку" - условно говоря, универсальные шины с маркировками All Season, AS, All Weather, 4 Seasons или М+S. Однако, несмотря на убедительные обозначения, такие покрышки работают на отлично лишь в специфических климатических условиях. В большинстве же случаев такая резина подходит как для летней, так и для зимней эксплуатации, мягко говоря, не идеально.

Особенности "всесезонки"

Плюсы всесезонной резины хорошо известны. Такие покрышки демонстрируют баланс ездовых качеств в различных дорожных условиях: как в холод, так и в теплую погоду. Именно поэтому практичные и ленивые водители не заворачиваются сезонной заменой, а используют такую резину круглый год.

Производители же стремятся объединить в одной всесезонной шинной модели диаметрально противоположные качества. Скажем, состав резиновой смеси средней твердости позволяет такой резине сохранять сцепные свойства в широком диапазоне температур и на разных дорожных покрытиях. Или, например, большинство всесезонных шин не случайно имеет асимметричный рисунок протектора.

Внутренняя часть протектора, как правило, выполнена в виде массивных блоков для лучшего зацепа на снегу, внешняя - обычно отвечает за управляемость на чистом и мокром асфальте, а потому имеет менее выраженный рисунок протектора. У "всесезонки" же с симметричной расстановкой блоков протектор обычно невысокий и собран из отдельных шашек с ламелями небольшой глубины.

"Всесезонка" бывает разной

Также следует знать, что у всесезонных шин есть собственная градация. Грубо говоря, существуют "всесезонки", ориентированные в большей степени на зиму или в большей мере на лето. В первом случае покрышка, как правило, имеет маркировку 3PMSF в виде снежинки внутри горы или обозначение Road+Winter (R+W) - для особо холодного климата. Такие покрышки, пусть и с оговорками, допустимо использовать при суровом "минусе". Полимеры, входящие в состав покрышки, не затвердеют на морозе до состояния пластмассы, а протектор будет эффективно работать.

В то же время в регионах с теплым климатом (например, южная Европа) в ходу всесезонная резина, предназначенная в большей мере для лета и не частых выездов по зимним очищенным дорогам.

Здесь дополнительно может присутствовать маркировка Water, Rain, Aqua или логотип в виде зонтика. Понятно, что приспособленностью к эксплуатации в морозы здесь не пахнет. Как бы то ни было, даже "всесезонку", ориентированную в большей степени на зиму, не следует использовать в местности, где температура опускается ниже -15°C. Самые продвинутые "всесезонки" - это всегда компромисс по эластичности, шумности, экономичности и другим критериям.

Какой "весезонки" следует избегать

Помимо моделей без индикатора "снежинки" или "снежинки внутри горы" следует избегать бюджетных исполнений. Такая резина может существенно ухудшить управляемость и сделать езду небезопасной.

Тесты такой резины от независимых профильных изданий указывают на то, что на зимних трассах она нередко показывает результаты, близкие к летним покрышкам. У качественной всесезонной шины при этом должно иметься два сертификата. Первый - о соответствии требованиям к эксплуатации в зимний период, другой - о допустимости использовании в летний сезон.

Главные недостатки всесезонной резины

Самый известный недостаток "всесезонки" - это сохранение заявленных эксплуатационных свойств лишь когда не очень холодно и не очень жарко. А именно, такие покрышки покажут не очень хорошие результаты при температуре ниже -10°С и выше +20°С.

Речь идет об ухудшении управляемости, снижения качества сцепления с дорожным покрытием, ухудшении разгона и увеличении тормозного пути. К другим недостаткам этой группы шин относятся увеличенная шумность при движении на высоких скоростях, повышенный износ протектора, особенно в летний период, а также плохие эксплуатационные показатели при использовании на внедорожниках и спорткарах.

Могут ли оштрафовать за "всесезонку" зимой

На сегодня российское законодательство предусматривает наказание за использование несезонных покрышек в летние или зимние месяцы.

Согласно поправками к ПДД, которые вступили в силу относительно недавно, в июне 2021 года, запрещена эксплуатация зимних шипованных шин в июне, июле и августе, а летних шин - в декабре, январе, феврале.

Помимо предупреждения, предполагается более действенное административное взыскание по статье 12.5 КоАП (наличие неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена). На нарушителей может быть наложен административный штраф в размере 500 рублей. Тем не менее, относительно всесезонных шин новые правовые документы умалчивают. Поэтому если сотрудники ГИБДД при проверке автомобилей обратят внимание на маркерах "M" и "S", All Season и им подобные на боковинах колес, вопросов к водителю не должно возникнуть.