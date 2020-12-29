Итоги 2020 года: лучшие новые сезоны сериалов по версии "Кинократии". Часть 1

"Лучше звоните Солу", пятый сезон

Ну что ещё вам рассказать про Better Call Saul? Какой он хороший, славный, тонкий, потрясающе смешной и душераздирающе грустный, уже, пожалуй, и так знает всё прогрессивное человечество. Разве только стоит напомнить, что этот сериал (изначально запланированный в качестве "всего лишь" спин-оффа великого Breaking Bad) с каждым сезоном становился всё лучше, краше, остроумнее. А по итогам пятого поднялся даже куда-то чуть выше им же ранее заданной стилистической и драматургической безупречности. Да, Винс Гиллиган, вы гений.

Вообще о феномене "Сола" можно говорить бесконечно. Не в пример "Эль Камино" он, хоть и тоже предлагает немало "фан-сервиса", сумел дорасти до самостоятельного, самодостаточного шедевра. К тому же способного заинтересовать практически любого зрителя, от фанатов узкопрофильных юридических ситкомов и персофанов Боба Оденкерка до поклонников криминального кино или творчества братьев Коэн и коэнщины (им в этом году оставалось лишь грустно вздыхать над внезапно сдавшим в четвёртом сезоне "Фарго"). Единственная проблема - неизбежное расставание: следующая глава точно станет последней.

Рецензия

"Корона", четвёртый сезон

Подробный исторический контекст плюс личные дрязги обитателей Букингемского дворца плюс прекрасные актёрские работы - формула, которой "Короне" хватает, чтобы оставаться безальтернативно лучшей мыльной оперой современности. Во-первых, красивой прямо-таки до одурения. Во-вторых, всю дорогу бережно несущей фирменный "английский дух". В-третьих - снова красивой прямо-таки до одурения. И в-четвёртых - помогающей широкой публике разобраться, зачем вообще кому-то в XXI веке нужна британская монархия.

Ответ, кстати, ещё никогда не звучал так провокационно - в том смысле, что необходимость существования монархии Питер Морган на этот раз рискнул поставить под сомнение ("Моё сердце бьётся слева", как пела одна популярная группа). Чем, конечно, многих возмутил. А дополнительно семейство Винздоров обиделось на одну из главных сюжетных линий - про принца Чарльза и принцессу Диану, хотя уж тут-то обижаться едва ли стоило: хайп - он лишним не бывает.

Рецензия

"Мандалорец", второй сезон

Кто-то пеняет "Мандалорцу" - и таких немало - за его незатейливость, прямолинейность, бескровность и примитивный, до разжевывания в кашицу, сюжет, прущий через лес из точки в точку, как слон… Все эти кляузники, скорее всего, в большинстве случаев просто не любят оригинальные "Звездные войны". И не помнят, что изначально, по корневым своим настройкам, SW - это сказка с классическими, базовыми ценностями, где Добро бьется со Злом, где Свет буквально скрещивает мечи с Тьмой в соответствующем антураже: с чудовищами, принцессами, благородными рыцарями, замками, волшебниками, разбойниками и сумрачными колдунами. Просто со сдвигом на вселенский уровень. Причем сказка не страшная, и конец у нее по правилам должен быть хорошим.

"Мандалорец" нам уже два сезона образцово - с хлопушками и фейерверками - доказывает, что люди, которые его делают, звездную сагу, к счастью, любят искренне, толк в ней знают и уважают поклонников. Сериал получился идеальным для нас подарком, полностью набитым отсылками, "пасхалками", сюрпризами и подмигиваниями в два глаза "для своих" - то, что называется фан-сервисом, хлещет здесь через край. И ты поминутно тыкаешь в экран пальцем и выкрикиваешь: "Смотри-смотри! Да ведь это же!.."

Если остальные уже заявленные шоу канала по SW будут хотя бы вполовину так хороши, как "Мандо", Disney можно будет простить всё что угодно.

Ждать третьего сезона, увы, придётся долго.

"Убивая Еву", третий сезон

Фото: kinopoisk.ru

Адаптация серии романов Люка Дженнингса "Вилланель" (четвертый том на подходе, три вышли и на русском) про эксцентричные отношения агента MI5/MI6 Евы Поластри и киллерши-психопатки с практически нулевой эмпатией Оксаны Астанковой (Астанковой!) продолжает оставаться одним из лучших современных высказываний по теме на ТВ. С поправкой на не особо серьезное в целом отношение к вопросу международного шпионажа.

Немало причудливый, не сидящий на месте и пяти минут, очень эксцентричный, яркий-звонкий, регулярно нездоровый и социопатичный сериал, время от времени доводящий феминистские посылы до абсурда. Смачный рассказ о внезапной и акцентировано перверсивной психологической созависимости двух женщин с балясинами из сочно вскрытых трупов и пасмурной коварной подковерной возни спецслужб. Ну, знаете: на самом деле все мы пешки в чьей-то большой игре, бла-бла. Да вот только Оксана - пешка из тех, что легко дойдет до восьмой горизонтали со всеми вытекающими.

И как вам, кстати, эта безумная From Russia With Love-клюква пятой серии с возвращением Астанковой к родным пенатам, в Россию, и сводным братом-Борькой, фанатом Элтона Джона?!

Четвёртый сезон будет, но вот когда - бог весть.

"Тьма", третий сезон

Немецкий фантастический проект Netflix завершился в этом году третьим сезоном, оставив впечатление цельности и связности - особенно редких для сериалов, играющих на зыбкой почве темпоральной фантастики и делающих это на предельно сложных щах.

Когда-то всё начиналось как своего рода европейская версия "Очень странных дел" - обособленный городок в провинции, подростки на велосипедах, неприветливый лес, таинственные события, злые дядьки в форме. Плюс - городские сумасшедшие, мистический туман и прочие Стивен Кинг да "Твин Пикс". Но оказалось, что всё куда сложнее. И запутаннее.

Путешествия во времени, которые совершают один за другим жители города, "чтобы всё исправить", разумеется, стремительно ускоряют и расширяют энтропию, и в хаосе их генеалогии сам чёрт сломает обе ноги, да ещё и руку повредит. А тут ещё и параллельные миры обнаруживаются… В общем, неудивительно, что для того, чтобы помочь аудитории, завороженной этим мудрёным сюжетным коктейлем, потребовался официальный сайт, наглядно демонстрирующий, как это всё работает и кто кому приходится.

Парадоксов этой мрачной сказке для взрослых избежать не удалось, хотя авторы очень старались, но это для поджанра неизбежно. А такая любовь к деталям и въедливость не может не вызывать восхищения.

Рецензия

"Шучу", второй сезон

После второго сезона сериал Джима Керри, Дэйва Холстейна (ранее делавшего чудесный Weeds с Мэри-Луиз Паркер) и Мишеля Гондри "Шучу" покинул нас - летом SHO принял решение его не продлевать, отделавшись дежурным заявлением в духе "Всё было замечательно, программа вышла душеполезная, но нет…" - без пояснений. И тем разбил сердца поклонников шоу категории "умные и нелегкие", поставив точку в надрывных экзистенциальных раскопках персонажа Керри.

Вспомним: Керри и Гондри создали удивительную сладко-горькую драмедию, тонко балансирующую на грани путешествия в сердце тьмы - там один шаг (см. финал первого сезона). Герой Джима - культовый автор-ведущий сверхпопулярной детской кукольной передачи Джефф "Пикклз" Пиччирилло, после трагической гибели одного из своих сыновей не то начинающий сходить с ума и окончательно терять связь с осязаемой реальностью, не то напротив - взглянувший на нее особо ясно и четко, осознав всю зыбкость и иллюзорность. То есть то, что у буддистов называется сатори - постижением истинной природы, сути, назначения.

"В лучшем мире", четыре сезона

Фото: kinopoisk.ru

В начале этого года, когда ничто ещё не предвещало, подошёл к завершению один из самых своеобразных, ни на что не похожих (влияние Дугласа Адамса, впрочем, заметно, но тем не менее) сериалов - единственный в мире ситком, посвящённый вопросам этики. Не новой этики так называемой, а настоящей. Которая философская дисциплина.

На протяжении четырёх сезонов дружная компания, состоящая из четырёх усопших, демонической сущности и чего-то вроде материального воплощения голосового помощника, путешествовала по загробному миру, преодолевая различные трудности на пути к конечной цели - "Хорошему месту", аналогу рая. А помогали им трудности преодолевать любовь, дружба, смекалка и, конечно, изучение этики. Буквально. То есть последовательный разбор основных разделов, понятий, трудов и применение полученных знаний на практике, для решения конкретных задач. Очень познавательно.

Да, можно было и пораньше закончить, в три сезона уложиться, допустим, но это не отменяет того, что финал сериала - образцово-показателен. Именно так нужно уходить: не оставив никаких недосказанностей, на протяжной светлой и грустной ноте.