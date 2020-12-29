Итоги 2020 года: лучшие новые сезоны сериалов по версии "Кинократии". Часть 2

"Конь БоДжек", шестой сезон

С БоДжеком, в отличие от Сола Гудмана, мы уже попрощались - причём было это прощание, что называется, bittersweet, горько-сладким. То есть максимально подобающим общему тону легендарного анимационного шоу, в котором разрушительные депрессивные приступы постоянно сменялись развесёлым чадом кутежа - и наоборот. В любом случае, самому-то протагонисту жаловаться, наверное, не стоит: люди (да и, вполне вероятно, лошади тоже) со столь явно выраженным биполярным расстройством обычно заканчивают (или в лучшем случае продолжают) куда хуже.

Впрочем, не психотерапией единой жив антропоморфный жеребец. Помимо якобы несерьёзного и шутливого анализа душевных сбоев, финальный сезон шоу Netflix напоследок успел ещё раз порадовать всей своей распрекрасной атрибутикой, будь то едкая социальная сатира, поп-культурные реминисценции или злое высмеивание так называемой "новой этики". Было круто. А коль скоро адекватной замены на горизонте не видно и не предвидится (не слишком удачный "птичий" спин-офф - лишнее тому подтверждение), "Коня", похоже, придётся не раз пересмотреть.

Рецензия

"Роковой патруль", второй сезон

Фото: kinopoisk.ru

В конце первого сезона главный злодей Мистер Никто, демонстрируя способность авторов к самоиронии, назвал большую его часть "бессмысленной". Что на самом деле не так уж и весело: ведь на каждую крутую сцену, искрившуюся чистым безумием - вроде поцелуя гигантских таракана и крысы или там бегающих задниц, действительно приходилось несколько десятков минут унылого, однообразного и бестолкового самокопания главных героев.

Сокращение хронометража определённо пошло самому дикому сектору вселенной DC на пользу: нытья и рефлексии, теперь резко углубившейся в осмысление семейных проблем, в процентном соотношении стало поменьше, безумия - побольше.

Команда нелепых супергероев-неудачников возвращается в следующем составе: Сумасшедшая Джейн с живущими в ней 64 личностями, у каждой из которых - своя суперспособность; Роботмен - сентиментальный бывший гонщик, чей разум заточён в угловатом металлическом корпусе; Эластичная девушка, то и дело бесконтрольно превращающаяся в токсичную лужу (символично же); нервный Киборг; обмотанный бинтами радиоактивный Негативный человек, сожительствующий в своём теле с неким сверхсуществом из небесных сфер. Плюс - их Шеф и в некотором роде демиург со своими тёмными тайнами и чрезвычайно опасной столетней дочерью, носительницей обезьяньей мордочки и детского сознания.

Во втором сезоне "Роковой патруль" потерял обаятельного антагониста, зато прибавил в сбалансированности, а психоделичность и леворезьбовый юмор бережно сохранил: чего стоит одно явление "Людей Секс". Есть повод надеяться, что и в уже заявленном третьем сезоне будет не хуже.

"Академия "Амбрелла", второй сезон

Фото: kinopoisk.ru

Создатель оригинальных комиксов про "Амбреллу" Джерард Уэй признавался, что вдохновлялся как раз-таки "Роковым патрулем", и не заметить этого трудно. В сериале Netflix мы тоже наблюдаем за кучкой феерических лузеров, которых никакие сверхспособности от лузерства не спасают вот уже второй сезон кряду.

Взять хотя бы случай, когда эти не в меру самоуверенные клоуны умудрились прощёлкать целый ядерный апокалипсис. Да если бы один! Чтобы исправить такой эпичный косяк, они путешествуют во времени, но опять всё не клеится - армагеддон добирается в прошлое вслед за ними.

К тому же, будучи, как уже говорилось, законченными неудачниками, горе-спасители оказываются вдруг раскиданными по разным отрезкам шестидесятых годов прошлого века. И чтобы в очередной раз попытаться уберечь мир, Номеру Пять как самому ответственному нужно всех отыскать, воедино созвать и единою братской любовью объять. А это трудно не только технически, но и потому, что остальные неплохо в шестидесятых обжились и обзавелись близкими людьми - и ну его, этот мир, пусть другие спасают, надоело. К тому же палки в колёса пихают недоброжелатели, в авангарде - колоритная тройка отмороженных шведских киллеров.

Освежающая смесь чёрного юмора и лихих темпоральных вывертов в искусно созданном сеттинге очаровательной эпохи. Третий сезон уже в работе, ждём с большим любопытством.

"Пацаны", второй сезон

Фото: kinopoisk.ru

И ещё один сериал, бесцеремонно деконструирующий супергеройский жанр, обзавёлся в этом году вторым сезоном, заранее получив продление на третий.

Причём именно у "Пацанов" взгляд на комикс-каноны отличается особым цинизмом и ехидством. Супергерои - не просто неудачливые недотёпы, а злобные, расчётливые, тщеславные и алчные твари, пускающие пыль в глаза миллионам фанатов. Во всяком случае - самые видные и влиятельные из них.

Поэтому в центре внимания чаще всего оказываются не они, а группировка недовольных граждан, пострадавших от супергеройской деятельности, под предводительством брутального Мясника в исполнении крутейшего Карла Урбана.

Хит Amazon с первого сезона влюбил в себя ценителей кровавого трэша и нестандартного подхода к юмору - и того, и другого в "Пацанах" с горкой. Сезон второй чуть больше склонен к меланхолии и лирике, но с учётом прочих достоинств, никуда не девшихся, это вполне простительно.

"Чем мы заняты в тени", второй сезон

Фото: kinopoisk.ru

По-настоящему невыносимо смешная и остроумная абсурдистская черная комедия стремительно идущего в гору Тайки Вайтити и его партнера Джемейна Клемента, основанная на их же полнометражке "Реальные упыри" (которые на самом деле назывались так же, как и этот сериал), радовала на бис. Пародийное мокьюментари, в котором компания древних гротескных вурдалаков, разлаписто окопавшись в Америке, непрестанно попадает в вереницу абсолютно кретинских ситуаций, поскольку никак не может толком приноровиться к тому, что дремучие времена сажания на кол несколько позади. И стремление блюсти буквально людоедские традиции - уже моветон. С другой стороны, поголовье идиотов и метафорических упырей вокруг переходит все мыслимые границы, так что на их фоне наши винтажные кровососы то и дело кажутся не такой уж и нездешней экзотикой.

То есть сериал не так прям и прост, как может привидится на первый беглый взгляд. Третий сезон - ура! - будет.

Кстати, у "Упырей" есть и спин-офф "Паранормальный Веллингтон", посвященный похождениям той самой парочки комично непрошибаемых полицейских, эпизодически появившихся в оригинальном фильме.треть себя на одном дыхании.

Рецензия

"Королевство", второй сезон

Фото: kinopoisk.ru

Пока в Америке загнивают и всё никак не загниют, лишь обрастая сателлитами, империалистические "Ходячие мертвецы", корейские товарищи продолжают делать лучший сериал про зомби. Про морозолюбивых зомби в средневековой Корее.

Второй сезон подарил все те же радости, за которые "Королевство" нам полюбилось: смешные шляпки, неповторимый колорит, богатые причудливые костюмы и убранство, бескомпромиссная борьба за власть и орды кровожадных стремительных кадавров. Только всё это ещё и в удвоенных объёмах. Колоритнее, богаче, бескомпромисснее, кровожаднее.

Разве что шляпки смешнее сделать уже нельзя, они и так изначально совершенны. А тем временем история подошла к промежуточному финалу: сезон венчается особо эпичной зарубой с нежитью - именно так должна была выглядеть "Долгая ночь".

Третий сезон должен быть, но от Netflix до сих пор официального подтверждения не поступило.

"Фауда", третий сезон

Фото: kinopoisk.ru

У лучших в мире шпионских сериалов - непременно израильское гражданство. Эту аксиому в 2020-м разом подтвердили сверхувлекательная новинка "Тегеран" и продолжение суперхитовой "Фауды" - выдающегося триллера про отряд спецназовцев-мистаарвим, которые раз за разом внедряются в палестинское сообщество, чтобы предотвратить или остановить какое-нибудь кровопролитие. Но зачастую - под влиянием пресловутого "человеческого фактора" - провоцируют кровопролитие ещё большее. И так далее по кругу.

Тут, конечно, палка о двух концах. С одной стороны, сами израильтяне периодически ворчат: мол, реализмом даже не пахнет - таких ошибок профессионалы-спецслужбисты подобного уровня никогда бы не совершили. С другой - речь всё-таки о художественном кино, поэтому без продиктованных жанром остросюжетных допущений и дополнительного драматизма не обойтись. А конкретно третий сезон доводит и первое, и второе до беспрецедентного максимума, заставляя смо"Чем мы заняты в тени", второй сезон