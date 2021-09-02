Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников

Минфин работает над механизмом, который позволит возвращать деньги жертвам мошенников. Речь идет, в частности, об упрощении взаимодействия кредитных организаций, Банка России и правоохранительных органов, заявил РИА Новости замглавы ведомства Алексей Моисеев.

"Мы предлагаем законодательно дать возможность Банку России и МВД оперативно реагировать на информацию о мошенничестве и быстро получать решение суда по блокировке дальнейших действий. Потому что сейчас человек после того, как его обманули, идет в полицию, пишет заявление, там возбуждают уголовное дело, и на расследование уходит несколько месяцев, а деньги тем временем уже давным-давно в офшорах или просто обналичены", - отметил Моисеев.

Он пояснил, что необходимо быстро реагировать на информацию о случаях мошенничества и "тормозить деньги, пока они далеко не ушли".

Ранее Центробанк подсчитал, что потери россиян от действий кибермошенников в первом квартале 2021 года составили почти 2,9 миллиарда рублей. Эта цифра в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

По данным регулятора, количество мошеннических операций за три месяца превысило 237 тысяч. При этом доля социальной инженерии составила 56,2 процента, а наиболее часто россиянам звонят из "правоохранительных органов/органов государственной власти".

В мае стало известно о запуске платформы для борьбы с мошенничеством, которая получила название "Мошеловка". С ее помощью жертвы преступников смогут сообщить об инциденте и получить алгоритм действий в этой ситуации, а также всю необходимую информацию о преступных схемах. Кроме того, эксперты и волонтеры будут систематизировать сообщения и передавать собранные и обработанные данные в Центробанк и правоохранительные органы.

В свою очередь Банк России предлагает подвести телефонных мошенников под статью 159.6 Уголовного кодекса "Мошенничество в сфере компьютерной информации". Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.