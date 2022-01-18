Мишустин провел совещание по COVID-19. Главное

Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник обсудил ситуацию с распространением коронавируса в стране с членами Координационного совета при правительстве. "РГ" собрала основные тезисы их выступлений.

- Пока новый штамм "омикрон" не привел к резкому увеличению госпитализаций, но опыт других стран показывает, что надо быть готовыми к любому развитию событий.

- Число стационарных больных в "красных зонах" за неделю снизилось на 4,6%, при этом развернуто 158,6 тыс. коек, занято 69%.

- Рост заболеваемости отмечается в 67 регионах страны, самая сложная ситуация в Тыве и Ставропольском крае, там за неделю зафиксирован самый большой рост тяжелых больных. Значительно превышены среднероссийские показатели заболеваемости в Санкт-Петербурге и еще 11 регионах.

- Пока превалирует штамм "дельта", на него приходится 60% случаев, 40% - на штамм "омикрон". Лабораторно подтверждены 1682 случая заражения новой мутацией вируса в 42 субъектах РФ. Увеличивается рост заболеваемости среди детей.

- Большинство больных с "омикроном" не вакцинированы от коронавируса - 68,9%, привитых среди заболевших - 27,9%, привитых и ранее переболевших - менее 5%.

- Уровень коллективного иммунитета по стране составляет 63,9%.

- Правительство РФ сокращает срок карантина для больных коронавирусом с 14 до 7 дней.

- Работодателям рекомендовано по максимуму переводить сотрудников на удаленный режим работы, если это невозможно - обеспечить меры безопасности на рабочих местах.

- Основную нагрузку в связи с распространением более заразного, но менее летального "омикрона" примут на себя поликлиники. В них организуют отдельные зоны для приема пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Будет расширяться и применение телемедицинских технологий.

- Выросло число обращений на "горячие линии", кабмин выделит не менее 300 миллионов рублей ежемесячно, чтобы привлечь дополнительных операторов в кол-центры из числа студентов-медиков, регионы получат 700 миллионов рублей на увеличение мощностей АТС.

- Правительство выделит субъектам дополнительно 5 млрд рублей на закупку лекарств для медучреждений, часть препаратов будет закуплено централизованно на общую сумму 15 млрд рублей.