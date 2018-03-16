В Москве названы лауреаты премии продюсеров

В Москве, в киноконцертном зале "Мир", состоялось вручение VI премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

Престижная премия, которая стоит в одном ряду с "Никой", "Золотым Орлом" и "ТЭФИ" (у нас не так много таких, где награждают телеконтент) собрала более 300 гостей. Поскольку церемония проходила в день прощания с Олегом Табаковым, началась она с минуты молчания и объявления о том, что все мероприятие посвящено великому актеру и режиссеру. Многие из присутствующих работали с ним. "Раз живем, значит, есть смысл!", - сказал Олег Табаков с экрана. Зал встал.

Награды вручались в 25 номинациях. 23 основные и два Специальных приза. Парадоксально, но премия продюсеров не исчисляется в денежном выражении, видимо средства экономят для будущих проектов. Каждый победитель награждается именной статуэткой и дипломом-тарелкой. Но статуэтка - не простая: двухкилограммовая, изготовлена из натурального камня, добываемого на Урале. На ручную сборку одной такой в среднем уходит день.

О престиже премии в начале церемонии напомнил глава АПКиТ, продюсер Сергей Сельянов. Он заговорил о будущем, и сказал, что какие бы перемены не ожидались, "Мы точно будем! Те, кто производит контент".

Что касается контента, лидером, среди награждаемых, стал сериальный проект Первого канала "Троцкий". Он собрал "урожай" из девяти наград. Стал лучшим фильмом/ телесериалом (в категории от 5 до 25 серий). Александр Котт стал лучшим режиссером. Константин Хабенский, сыгравший главную роль - лучшим актером. Ольга Сутулова - лучшей актрисой. Также фильм получил призы за монтаж, операторскую работу, визуальные эффекты. Лучшей признана и работа в сериале художника-постановщика и звукорежиссера.

Следует сказать, что "Троцкий" - сериал-эксперимент, конечно, стал прорывом для отечественного телевидения. Однако в номинациях из "революционной тройки" сериалов прошлого года (награды вручались за 2017-й) не был представлен проект Владимира Хотиненко "Демон революции "("Меморандум Парвуса"), показанный на каналах "Россия 1" и "Культура". Сериальный проект НТВ "Хождение по мукам" получил также несколько призов. В частности, за работу художника-по костюмам и Светлане Ходченковой присудили статуэтку как лучшей актрисе второго плана. Удивительно, но в номинациях не был представлен и один из лучших сериалов прошлого года "Оптимисты" Алексея Попогребского.

Вариантов - почему так произошло - два. Первый - поскольку, проекты на премию выдвигают сами производители - эти фильмы могли и не подаваться. И второй - продюсеры не сочли их достаточно сильными.

Меньше наград, чем на "Золотом орле" получил на премии АПКиТ сериал "Анна Каренина" Карена Шахназарова. Юрию Потеенко присудили приз за лучшую музыку к этому фильму. Без призов остался проект "Мата Хари", который был также, как и "Троцкий", широко представлен в Каннах на крупнейшем рынке контента MIPCOM, и тоже является прорывным для отечественного телевидения, с точки зрения международной кооперации и того, что сделан на английском языке.

Однако запомнится нынешняя церемония не только тем, что "Троцкий" стал триумфатором. Сергей Бурунов - любимый и народом, и коллегами актер, получил, как выяснилось, первую свою награду. То, что его не награждали раньше, выглядело какой-то досадной несправедливостью - столько запоминающихся ролей он сыграл. Продюсеры наградили талантливого и самобытного актера за проект "Полицейский с Рублевки" за исполнение лучшей мужской роли второго плана. Кроме того, первую свою награду, как лучший фильм, получила картина Антона Мегердичева "Движение вверх", если не считать суперпризом те деньги, которые этот фильм собрал в прокате, завоевав сердца российских зрителей. В течение 2018 года этой картине еще предстоит триумфальный сбор наград - думается, что призов у нее будет в совокупности не меньше, чем у "Троцкого" на премии продюсеров. Ранее же ее не награждали, потому что она не укладывалась во временные рамки, отведенные для получения той или иной премии. Сейчас же в номинации она обошла "Аритмию" и "Салют-7". Сравнивать спортивную, космическую и медицинскую истории трудно, но продюсеры вынесли свой вердикт.

Лучшим анимационным фильмом стал "Маша и Медведь", лучшим комедийным сериалом - "Ольга", лучшим телесериалом - до 4-х серий - "Беглец", а свыше 24 серий - "Молодежка".

Алексей Слаповский получил приз за лучший сценарий, написанный им к фильму "Консультант". И впервые на премии ввели номинацию "кастинг-директор". Елена Баромыкина получила в ней приз за фильм "А у нас во дворе". Напомним, что главные роли в сериале сыграли Сергей Пускепалис и Равшана Куркова. Оба они, кстати, номинировались на премию и как лучшие актеры, но лауреатами не стали.

Специальные призы получили сериал "Гоголь. Начало" - за достижения в индустрии кино и ТВ с формулировкой "За успешный кинопрокат". А также - компания IPChain - технология блокчейн пришла в российское кино.

Для "РГ" нынешняя премия особенна тем, что награду в номинации "Лучшая докудрама" получил проект Первого канала "Ким Филби. Тайная война" Людмилы Снегиревой. Заместитель главного редактора нашей газеты Николай Долгополов, чьи книги о Киме Филби переживают уже третье издание, сыграл в этом фильме главную роль - легендарного разведчика в его московский период, а также выступил консультантом картины. Примечательно, что все три фильма номинанта - докудрамы, сделанные Первым каналом. И выиграть у таких сильных проектов, как "Дело декабристов" и "Подлинная история русской революции" было непросто.

Полный список лауреатов читайте на сайте АПКиТ.