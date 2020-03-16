Более 2 тысяч человек заняты сооружением инфекционного центра в ТиНАО
Если проехать километров 50 по Калужскому шоссе, то прямо упрешься в пробку из "КАМАЗов". Песок в их кузовах предназначен как раз для основания новой больницы. Доезжают машины сюда быстро - на дороге для грузовиков сделана специальная выделенка. А вот с разгрузкой немного приходится подождать - уж слишком много их подходит одновременно. "В подготовке стройплощадки медкомплекса занято более двух тысяч человек и 500 строительных машин, - рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. - Но это сейчас. А в пиковый период будет 5-6 тысяч специалистов".
Объясняя необходимость сооружения нового комплекса, мэр Москвы Сергей Собянин несколько дней назад написал в своем блоге: "На сегодняшний день в городе выявлены единичные случаи заражения новым коронавирусом, и имеющиеся больничные мощности справляются.
Тем не менее каждый новый случай требует госпитализации не только самого заболевшего, но и еще нескольких человек. На больничную койку отправляются все, кто контактировал с носителем вируса, если у них выявлены даже малейшие признаки ОРВИ. Происходит немало и других "профилактических" госпитализаций, когда подозрение на коронавирус впоследствии не подтверждается. И, разумеется, город должен быть готов к любому сценарию развития событий".
Вот почему в рамках режима повышенной готовности, в котором живет сегодня Москва, глава принял решение о строительстве мобильного комплекса новой инфекционной больницы. По его словам, он станет дополнением действующего стационара в Коммунарке и городской инфекционной больницы № 1.
Собянин выразил уверенность: новая больница будет построена в короткие сроки. Судя по тому, как идет стройка, это вполне реально. "У нас стоит задача поставить больницу в кратчайшие сроки, - продолжил Андрей Бочкарев. - Считаем каждую секунду. В среду планируем уже начать строительство лечебных корпусов. Сейчас по всему городу мобилизуются лучшие строительные компании. Готовим еще две группировки полного состава на случай, если люди будут уставать, чтобы их можно было заменить".
Ставку строители делают на быстровозводимые технологии, в основе которых использование легких металлических конструкций, которые можно обшить сэндвич-панелями. Это существенно сэкономит им время. Тем не менее новая больница на 500 коек, по словам Андрея Бочкарева, будет отвечать самым высоким стандартам и оснащена самым современным медоборудованием.
Напомню, отведено под новый медицинский комплекс 43 гектара. Крупных жилых корпусов там рядом нет, а до ближайшего частного дома - 250 метров или в два с половиной раза больше, чем положено по санитарным нормам.Вокруг больничных корпусов будет создан внешний периметр ограждения и охраны. Канализационные стоки выведут на автономные очистные сооружения, оснащенные системами обеззараживания. Рядом с центром будет так же оперативно построено 15 км дорог, включая окружную дорогу вокруг участка.
На онлайн-уроках не расслабишься
Технических проблем с дистанционкой, судя по всему, особо нет. Практически в каждой школе, как в Нижнем Новгороде, ученики через электронные дневники могут получать задания от учителя и самостоятельно изучать материал. В крайнем случае, выручат чаты родителей, к которым подключены (или в любой момент могут это сделать) учителя. В конце концов, такие чаты можно создать.
Есть и более продвинутые технологии, которые позволяют проводить дистанционно уроки и общаться с учениками. В Свердловской области работают через цифровую образовательную платформу Дневник.ру. "С ее помощью можно выдавать ученикам материал, прикреплять файлы, ссылки. Предполагается, что ребенок осваивает материал сам, выполняет задания и отправляет учителю, - рассказала "РГ" директор школы № 2 города Заречного Татьяна Непряхина. А в Петербурге, как сообщили в комитете по образованию, будет задействован городской портал дистанционного обучения. "Учителя и ученики получат логины и пароли для доступа к системе, - уточнили в ведомстве".
В Югре тоже существует годами отработанная практика, которая позволит переход на дистанционку сделать практически без ущерба для процесса образования. В районах Крайнего Севера школьники часто вынуждены учиться дома из-за сильных морозов. Иногда внеплановые каникулы длятся по полтора месяца. Здесь действует единая образовательная платформа, с помощью которой легко проводить различные конференции и семинары. На ее основе можно организовать и уроки онлайн.
Но есть регионы, где еще не совсем понятен алгоритм дистанционных занятий. Как, например, в Пермском крае. В администрации "РГ" не смогли конкретно пояснить, как это будет. Возможно, используют некие электронные платформы и тоже группы в социальных сетях.
Но в любом случае практически во всех регионах школы не закрываются и занятия идут также и в прежнем режиме. Или, как в Петербурге, для учеников, чьи родители по тем или иным причинам не смогут оставить детей дома, в школах будут организованы дежурные классы.
Это очень важно, поскольку не все родители одобряют дистанционное обучение и вынужденный перерыв в привычных занятиях, где больше контроля со стороны учителей. "Лично мне не очень нравится эта идея, - говорит Анастасия Бубнова, мама из Пермского края. - Сейчас оканчивается третья четверть, хотелось бы, чтобы дети доучились нормально до каникул. И непонятно, как в таких условиях готовиться к выпускным испытаниям школьникам девятых и одиннадцатых классов".
Действительно, для старшеклассников сейчас задача номер один - подготовка к выпускным экзаменам. На это сделали упор в подмосковном Пушкино в школе № 1. Ее директор Ольга Демьянко оперативно оповестила родителей, что с помощью Школьного портала и специальной онлайн-платформы ребенок сможет полноценно усваивать новый материал и делать домашние задания. А педагоги будут ежедневно проверять их.
"Если ученик остался дома, то это не означает, что для него начались каникулы. Он продолжает являться полноценным участником образовательного процесса", - добавила Ольга Демьянко. И тогда подготовка к экзаменам будет действительно эффективной.
Родители петербургских школьников тоже в целом положительно относятся к инициативе городских властей минимизировать контакты детей. Однако многие полагают, что сейчас можно было бы обойтись более щадящими методами. "Моя дочь тоже учится в девятом, выпускном, классе, - рассказала Тамара Панова. - Думаю, стоило бы просто объявить весенние каникулы на неделю раньше, а в случае необходимости продлить учебный год в июне". Как, например, в Магаданской области, где приняли решение продлить школьные каникулы с 18 марта по 5 апреля. Или, как в средней школе № 28 Калининграда, где всех отличников и хорошистов отправили на весенние каникулы на неделю раньше срока.
А в Петербурге Мария Скворцова, мама четырех детей, в понедельник все-таки отправила своих школяров на уроки. "Нам разрешили не ходить, но дистанционное обучение пока не ведется, - пояснила она. - Если посещение все-таки отменят, сидеть с детьми у нас может бабушка. Хотя не исключено, сама буду проситься работать удаленно". Если разрешат. Да и бабушки есть не у всех. Это, пожалуй, самая главная проблема свободного посещения школ и дистанционного обучения.
"Теперь дети будут гулять по торговым центрам. Дома сказал, что в школе, в школе - что дома. А сам - гулять", - пишет в соцсетях мама школьника из Калининграда. "Получается, дети дома будут сами себе предоставлены? Взрослые же не переходят на дистанционную работу", - вторит ей другая мама. "Во всем мире задаются вопросом, как не заболеть и выжить. А у нас - куда детей девать и как их контролировать", - резюмирует калининградец Михаил.
Многие родители уже задумались о том, чтобы срочно взять на работе отпуск за свой счет. Но его тоже не все могут себе позволить. А больничный родителям школьников, которых переводят на дистанционное обучение, не положен.
Учитывая все возможные проблемы, школы, детские сады, техникумы и колледжи Хабаровского края пока работают в штатном режиме, усилив контроль за состоянием здоровья детей. В Чукотском автономном округе ограничились лишь запретом массовых мероприятий с участием детей.
А на Сахалине в школах отменили кабинетную систему обучения. Детям запрещено перемещаться между классами - преподаватели сами будут приходить на уроки. В каждом классе поставили диспенсеры с антисептиком. Да и в Краснодарском крае школы и детские сады на данный момент работают в штатном режиме. Воспитанникам, а также работникам ежедневно измеряют температуру. Тех, у кого обнаружили признаки ОРВИ, отправляют домой. "Родителям мы рекомендовали никуда в эти дни не уезжать, а провести их вместе с детьми дома", - говорит директор гимназии № 36 Краснодара Надежда Давыдова. А через четыре дня - в крае наступят весенние каникулы.
Как повлиял COVID-19 на жизнь в Карелии, Воронеже, Архангельске и Кемерово
Карелия
Игумен Спасо-Преображенского ставропигиального монастыря епископ Троицкий Панкратий издал распоряжение, согласно которому монастырь закрывается на карантин: въезд паломникам, туристам, гостям, в том числе из иностранных государств, запрещен. Выезд монахов на материк допускается только в случае острой необходимости - по медицинским показаниям. Как следует из распоряжения епископа, в храмах и кельях будет постоянно проводиться дезинфекция. А монахам запрещаются братские целования друг друга, рук священников, отменяются рукопожатия. Нельзя прикладываться к иконам и святыням в храмах. Запрет на посещение Валаамского монастыря будет действовать до Пасхи, которая в этом году отмечается 19 апреля. В Карелии также введен запрет на проведение массовых мероприятий.
Воронеж
В аэропорту Воронежа ужесточили досматр прилетевших из-за границы пассажиров. Прилетевших из стран с высоким числом заболевших медики проверяют и опрашивают гораздо подробнее, а при малейшем подозрении на простуду прямо на летное поле приезжает "скорая" из Центра медицины катастроф и сомнительного пассажира отправляют в инфекционный бокс больницы - отлежаться до выяснения. Прошедшим проверку советуют две недели оставаться дома, за нарушение предписания можно получить штраф.
Архангельск
Архангельская команда по хоккею с мячом "Водник" в полном составе вместе с тренерами отправилась на двухнедельный карантин после возвращения с выездной игры в Хабаровске. Хотя ему предстояло сразиться с красноярским "Енисеем" за бронзовую медаль, но вместо этого они добровольно "закрыли" себя на карантин. Оба клуба обратились в Федерацию хоккея с мячом России с просьбой отменить матчи за третье место в связи с распространением коронавируса. Предполагается, что главные медали будут разыграны позднее.
Кемерово
В Кузбассе мошенники предлагают старикам "лекарство от коронавируса". В комплекте с мгновенным тестированием на опасную инфекцию. На что местные власти призвали жителей Кузбасса позаботиться о пожилых родственниках, максимально защитив их от нежелательных контактов и общения с сомнительными консультантами и напомнили - лекарства, как и вакцины от нового коронавируса, пока не существует.
Хроника коронавируса
18.15 Евросоюз закрывает границы
Евросоюз предложил ввести запрет на все поездки иностранцев на свою территорию на 30 дней, кроме неотложных. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула Фон Дер Лейен в своем Twitter.
15.50 Автопром притормозил
Компания Ford минимум на неделю приостанавливает производство на заводе в испанском регионе Валенсия. Коронавирус обнаружен у трех сотрудников предприятия. Заводы в Испании остановили и другие автопроизводители. До 27 марта прекращен выпуск Lamborghini и Ferrari. Такое же решение приняли в Fiat Chrysler. Автомобили временно не будут производить в Испании, а также в Сербии, Польше. Незапланированный "отпуск" в испанских цехах SEAT может продлиться до шести недель. А Volkswagen на неопределенный срок закрыл завод в Братиславе.
15.10 "Русал" переводит сотрудников на удаленную работу
Производитель алюминия компания РУСАЛ с 17 марта переводит сотрудников на удаленный режим работы. "Работа в офисе разрешена лишь в исключительных случаях для выполнения задач, которые не могут быть решены удаленно. Вводится мораторий на новые командировки", - сообщается в материалах компании. Уточняется, что специалисты проведут на предприятиях дополнительную дезинфекцию.
12.05 Появились страховки от вируса
Российские страховщики запускают новую программу - по защите на случай выявления новых вирусных инфекций группы коронавирусов, включая COVID-2019. О предоставлении такой услуги уже заявили в компаниях "Тинькофф страхование", "Арсеналъ" и "АльфаСтрахование". В последней сообщили, что в зависимости от выбранного варианта программы при подтверждении диагноза компенсация составит 20, 50 или 100 тысяч рублей. При смертельном исходе протекания болезни предусмотрена выплата в размере 1 миллион рублей. Сумма самого полиса составит от 2 до 10 тысяч рублей.
11.08 Шахматисту поставили диагноз
В Мурманске с подозрением на коронавирус был госпитализирован гражданин Ирландии, который участвовал в шахматном турнире. Как сообщили в оперштабе по вопросу эпидемиологической безопасности населения Мурманской области, у всех иностранных участников турнира были взяты анализы на коронавирус. Один из них оказался положительным. Тех, кто общался с заболевшим, изолировали. Специалисты проводят санитарную обработку аэропорта. Работа отеля, где проходил турнир, приостановят.
10.01 Диктант сдвинули на осень
Дата ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" перенесена из-за коронавируса на осень 2020 года. Изначально акция была назначена на 4 апреля. "Для большинства поклонников акции участие станет невозможным - это коснется практически всех зарубежных стран, а также большой части России", - сообщили в штабе по организации акции. Новая дата проведения акции будет назначена 25 марта.
09.30 Российское консульство в Казахстане приостановит работу
Консульский отдел российского посольства в Казахстане приостановил личный прием граждан из-за ситуации с распространением коронавируса. Исключение составят экстренные случаи, которые касаются угрозы жизни, гуманитарных случаев. По этим вопросам нужно будет связаться с дежурным дипломатом. Работа консульского отдела пока приостановлена до 17 апреля этого года.
09.14 Карта покажет распространение вируса
На сервисе "Яндекс.Карты" появился специальный раздел, где в режиме онлайн можно видеть, как коронавирус распространяется по России и миру.
Как уточняется в компании, в списке и на карте приведены и отмечены актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти. Информация предоставлена Роспотребнадзором и Университетом Джонса Хопкинса.
В связи с коронавирусом Россия ввела ограничения на авиасообщения с более чем десятком стран. В список неблагополучных стран вошли: Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия, США, Китай, Иран, Южная Корея. Такие данные приводит Роспотребнадзор.
Россия ограничила регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, кроме регулярных рейсов из Москвы в их столицы и обратно. Также ограничены авиаперевозки со Швейцарией и Норвегией, кроме рейсов в Женеву и Осло.
Как сообщается в специальном разделе по коронавирусу на официальном сайте мэра Москвы, все граждане, которые возвращаются из Китая, Ирана, Южной Кореи, Италии и других стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции, должны сообщить о возвращении на специальную горячую линию по телефону: +7 (495) 870-45-09. На две недели они остаются дома на карантин. Всем им выдаются постановления об изоляции и больничные. Эти меры касаются даже тех туристов, у которых отсутствуют симптомы заражения.
Подготовила Екатерина Петрова
Покупателя отодвинули на метр
Тем не менее, по его словам, наблюдается повышенный спрос - на некоторые группы товаров он вырос до 80%. В их числе бакалея, средства гигиены, вода, консервы, но все запасы быстро восполняются, уточнил Сергей Беляков.
Минпромторг уже предписал ретейлу минимизировать очереди и скопления людей, "предупреждать покупателей о необходимости соблюдать дистанцию минимум один метр друг от друга". Кроме того, магазины должны "обеспечить постоянное наличие в торговом зале наиболее востребованных товаров. В случае повышения спроса на них обеспечить увеличение количества данных товаров в торговом зале и их выкладку на полки".
Ретейлерам рекомендовано усилить работу с поставщиками для планирования и обеспечения бесперебойных поставок товаров. Интернет-магазинам и сервисам доставки товаров потребителям следует принять меры по минимизации близкого контакта с покупателем, а торговым сетям проработать вопрос о дистанционном получении заказов от потребителей с последующей выдачей укомплектованного заказа покупателю. Также ретейлу следует обеспечить санитарные меры в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, в том числе регулярно протирать дезинфицирующим раствором поверхности с наиболее интенсивным контактом рук потребителей - ручки тележек, дверные ручки и т.д.
Регионам поручено оказать содействие бизнесу в реализации рекомендаций, в том числе усилить работу с производителями и поставщиками товаров. Также местные власти должны прекратить все проверки в отношении предприятий торговли и общепита, за исключением проверок Роспотребнадзора, направленных на предотвращение распространения коронавируса. О внедрении этих мер регионы должны отчитаться в минпромторг до 17 марта 2020 года.
Спрос на доставку продуктов с 9 марта по 15 марта вырос в 3-4 раза на фоне коронавируса. По данным сервиса доставки продуктов iGooods, в 80% заказов входят продукты длительного хранения: консервы, макароны и крупы. В комментариях к заказу некоторые просяткурьеров надевать медицинскую маску, если те чувствуют симптомы ОРВИ, предварительно звонить и оставлять заказ под дверью. Часть клиентов закупаются впрок и, что им нужны продукты с большим остаточным сроком годности. По оценке управляющего и сооснователя сервиса доставки продуктов iGooods Григория Куниса, повышенный спрос на доставку сохранится как минимум в ближайшие пару месяцев.
В рекомендациях предприятиям общепита минпромторг настоятельно рекомендует людям старше 60 лет воздержаться от посещения баров, кафе и ресторанов, а им обеспечить расстановку столов, стульев и иного инвентаря таким образом, чтобы расстояние между посетителями было не менее одного метра. Людей в зал обслуживания предложено допускать только после мытья рук с мылом, а также с обработкой кожными дезинфицирующими средствами, а посетителей с кашлем или насморком не допускать вовсе.
"Многие люди сегодня уже воздерживаются от посещения кафе и ресторанов, оборот уже упал на 15-20%, для многих в отрасли это критично. Рекомендации минпромторга позволяют нам работать и дальше, в отличие от стран, где были приняты решения по закрытию ресторанов, что фактически положило на лопатки всю отрасль", - отметил "РГ" президент Профессионального ресторанного альянса Дмитрий Левицкий.
Как пишут в один голос зарубежные СМИ, коронавирус до такой степени напугал людей, что они принялись опустошать магазинные полки, скупая все подряд. Абсолютными "фаворитами" стали туалетная бумага, антисептики, макароны, крупы и влажные салфетки. Практически в любой стране мира вы их вряд ли сможете купить в первом попавшемся супермаркете, если вообще найдете эти товары. В Британии сильно подскочил спрос также на разного рода спреи, пастеризованное молоко и консервированные овощи. В США люди в огромном количестве скупают хлеб, замороженную еду, бобовые, арахисовое масло, а также энергетики и питьевую воду в бутылках. По данным исследовательской компании Nielsen, всего за несколько недель в Штатах почти на 50 процентов выросли продажи риса и почти на 40 процентов - продажи мясных консервов. В Австралии пустеют еще и полки с картошкой, а во Франции - с подсолнечным маслом.
Группа крупнейших британских супермаркетов - Tesco, Sainsbury"s, Asda и Ocado - составила коллективное письмо, в котором призвала своих клиентов подходить к покупкам "ответственно". Вторят своим британским коллегам и американские производители, которые уверяют: цепочки поставок не нарушатся, производство, наоборот, только вырастет, а уже произведенного товара вполне хватит, чтобы удовлетворить нужды каждого покупателя. Однако так называемая "паническая скупка" продолжает набирать обороты. Поэтому многие супермаркеты и аптеки ввели ограничения на количество товара, который один покупатель может купить за раз. В британской сети аптек Boots вы не сможете купить более двух бутылок антисептика за один визит, а в американской сети супермаркетов Wegmans одному покупателю нельзя приобрести более четырех бутылей воды объемом в один галлон (примерно 3,7 литра) и более трех емкостей со спиртом или перекисью водорода. Кроме того, в Wegmans можно приобрести максимум две коробки дезинфицирующих салфеток и только одну упаковку туалетной бумаги. А в новозеландском Warehouse одному человеку можно будет за раз купить всего пять штук мыла для рук. В связи с "панической скупкой" многие зарубежные супермаркеты хотят сократить часы работы, чтобы дать своим сотрудникам больше времени на отдых.
Подготовила Диана Ковалева
Мы оказались внутри фильма-катастрофы
После того как госпожа Меркель признала, что коронавирусом рано или поздно переболеет примерно две трети жителей Германии (лидеры других европейских стран приводят цифры того же порядка), стало очевидным, что наши старики оказались перед лицом колоссальной угрозы. А Германия, как известно, очень "возрастная" страна. Здесь развита система домов престарелых, которые активно встроены в общественную жизнь. За ними ухаживают, их развлекают. Теперь совершенно непонятно, что делать, ведь невозможно бросить пожилых людей на произвол судьбы, но и подвергать их смертельному риску нельзя. Англия предложила изолировать пенсионеров, эвакуировать в некие "резервации". Все это напоминает военное время. Или как будто мы вдруг оказались внутри фильма-катастрофы под названием "Пандемия". Конечно, люди еще не свыклись с этой мыслью. По моим оценкам, прошло две или даже три недели, пока наши политики не осознали: эпидемия уже пришла, она здесь! Но ее проспали. Драгоценное время было упущено, и теперь главная задача состоит в том, чтобы хотя бы замедлить ее распространение.
Германия все оглядывалась на европейские институты, ожидая каких-то решительных мер от Брюсселя. А их так и не последовало! До последнего мы не закрывали границ с соседями - ведь это означало бы крах "шенгена". И вдруг выяснилось, что Восточная Европа и Дания сами от нас отгородились, то же самое сделала Франция. Уже премьеры отдельных немецких федеральных земель стали требовать закрытия границ, и тогда центральное правительство пошло им навстречу. Кстати, такая мера важна не только с точки зрения профилактики распространения вируса. Но и чтобы пресечь практику, когда французы и итальянцы, столкнувшиеся с дефицитом в своих странах, приезжают в Германию скупать продукты. Мало того, что немцы и сами подвержены ажиотажу, делая запасы - на немецком сленге это называется "хомячковые запасы". Это уже отразилось на ассортименте на полках, приходится закупать консервы и продукты длительного хранения. А дезинфицирующих средств и масок нигде не найти - поэтому в них никто почти не ходит.
Пока Германия не перешла на столь же жесткий карантинный режим, как Италия. Многие рестораны открыты, перемещение по городу не ограничено, людям не запрещено покидать свои дома, предприятия работают. Берлин не может себе позволить, чтобы национальная экономика остановилась. Ведь на нее теперь обращены взоры и надежды всего Евросоюза, который столкнулся с новым серьезнейшим испытанием, из которого ему придется выбираться. Но я не исключаю, что к концу недели, когда появится новая статистика по заболевшим и умершим, нашему правительству придется пойти на новые, беспрецедентные меры по примеру соседей.
Подготовила Екатерина Забродина
Израиль закрылся на замок
Отменено большинство рейсов израильских авиакомпаний "Эль-Аль", "Аркиа", "ИсраЭйр". Понятно, что в такой ситуации о туризме как бизнесе думают в последнюю очередь. На повестке дня стоит здоровье граждан и гостей еврейского государства. Распоряжение министерства здравоохранения Израиля запрещает туристам продолжать путешествие, посещая достопримечательности. Всем иностранным гражданам предлагается оставаться в гостиницах и при первой же возможности возвращаться домой.
Согласно приказу минздрава, "все, кто пребывал за границей или находился в тесном контакте с больным коронавирусом, обязаны оставаться в условиях домашнего карантина до истечения 14-дневного срока после возвращения в страну или последнего контакта с больным". Лица, принявшие на себя добровольный карантин, должны уведомить об этом факте медицинское учреждение. Нарушение добровольного карантина может повлечь за собой уголовную ответственность. Инспекторы полиции и местных органов власти получили право налагать административные штрафы на нарушителей указаний о карантине. Размер штрафа - пять тысяч шекелей (примерно тысяча двести долларов). Для сравнения: размер штрафа за нарушение карантина в Греции - пять тысяч евро.
На фоне распоряжения минздрава о запрете на проведение мероприятий с участием более десяти человек и.о. премьера Биньямин Нетаньяху, провел еженедельное заседание правительства в формате видеоконференции. "Мы проводим совещания в таком режиме, демонстрируя реализацию правил по предотвращению распространения коронавируса, и просим всех действовать аналогично, когда речь идет о совещаниях и разного рода встречах", - отметил глава правительства.
Израильский лидер показал личный пример, когда в соответствии с указаниями заместителя генерального директора по вопросам безопасности и чрезвычайным ситуациям в министерстве главы правительства (то есть своего подчиненного) сдал анализы на наличие коронавируса, то же сделала его команда. Все пробы дали отрицательный результат. Проверку на коронавирус прошел и президент Израиля Реувен Ривлин и его ближайшее окружение. Никаких симптомов заболевания ни у кого не выявлено.
Отдел расследований и сбора информации МВД отслеживает распространение ложной информации, касающейся эпидемии коронавируса. За последние дни было возбуждено семь дел по подозрению в распространении фейковых новостей. Более того, министры израильского правительства единогласно утвердили использование технологических средств, находящихся в распоряжении ШАБАКа (Израильской общей службы безопасности), для отслеживания больных коронавирусом, а также граждан, у которых подозревается его наличие и контактировавших с ними в последние 14 дней.
Агентам ШАБАКа вменяется в обязанность выяснять маршруты, которыми передвигались все эти люди, и передавать данные в специальный отдел минздрава для дальнейшего определения мест проживания потенциальных носителей вируса. Этим людям будут рассылаться SMS с распоряжением подвергнуть себя карантину.
Правительство разрешило ШАБАКу подобные действия исключительно в рамках борьбы с распространением COVID-19 только на ближайшие 30 дней. По истечении этого срока все собранные данные должны быть уничтожены. Спецслужбам не предписывается принимать участие ни в розыске граждан, подлежащих карантину, ни в контроле над соблюдением ими распоряжений минздрава.
Все израильтяне и иностранцы, заболевшие или контактировавшие с больными, для быстрого нахождения контактеров пронумерованы. Только два примера: "№ 171. Мужчина примерно 20 лет, из центра страны. Подтвержден контакт с диагностированным больным. 7 марта с 12.00 до 17.00 находился в ресторане "Альби", улица Олей Цион, 6, Тель-Авив. 9 марта и 10 марта все рабочее время находился в клубе Zuzu, бульвар Ротшильда, 32, Тель-Авив. 9 марта между 12.00 и 13.00 был в отделении банка "Апоалим", ул. Исраэль Гори, 34, Тель-Авив. 12 марта с 15.00 до 16.30 был в магазине "Минисино" в торговом центре (каньон) "А-Захав", ул. Давид Сахаров, 21, Ришон ле-Цион. Люди, бывшие с ним в контакте, получили личные сообщения".
Полиция получает из компьютерной системы МВД данные о гражданах, возвращающихся в Израиль из-за границы. Вот сведения о женщине под № 172. Ей около 50 лет, из района Иерусалима, вернулась из Франции. 1 марта летела рейсом 323 "Эль-Аль" из Тель-Авива в Париж. Вернулась в Израиль рейсом "Эль-Аль" 324. Доехала из аэропорта Бен-Гурион в район Хар-Ноф в Иерусалиме на такси компании "Нешер". Люди, бывшие с ней в контакте, найдены и получили личные сообщения".
От каждого иностранца, желающего въехать в Израиль, требуется доказательство его возможности поместить себя в домашнюю изоляцию на две недели. Конкретный адрес передается в посольство или консульство Израиля по месту предполагаемого пребывания этого иностранца.
Для меня, часто пользующегося общественным транспортом, несколько неожиданным выглядел салон автобуса, в котором первые ряды кресел были отделены от остальных специальной лентой. Занимать отделенные ряды приказом министерства транспорта запрещается. Таким образом, делается попытка обезопасить водителя от случайно кашлянувшего пассажира, носителя коронавируса. Одновременно в салоне запрещается стоять, ибо считается, что от чихнувшего или кашлянувшего сидящего пассажира разброс капельной инфекции значительно меньше, чем от стоящего. Всем водителям раздаются средства дезинфекции на алкогольной основе. Им предписано открывать все окна для проветривания салона.
Что касается военнослужащих, то вначале с благой целью уменьшить вероятность подхватить вирус им приказом министра транспорта Бецалеля Смотрича по согласованию с министром обороны Нафтали Беннетом запретили проезд по железной дороге, а потом на месяц всех солдат закрыли на базах, отменив увольнения. По распоряжению Беннета, армия начала разворачивать на севере, в центре и на юге страны три полевых госпиталя для изоляции и лечения больных COVID-19. "Повестки-8", означающие немедленный призыв, получили около двух тысяч резервистов, в основном прошедшие службу в химических и тыловых подразделениях.
По данным израильского минздрава, на 16 марта в стране 251 больной коронавирусом, среди которых 18 медицинских работников. В карантин помещены 2593 сотрудника медперсонала. Пресс-служба ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля) сообщила об открытии информационного центра совместно со службой "Скорой помощи" МАДА ("Маген Давид Адом" - "Красный щит Давида"), круглосуточно отвечающего на звонки населения по телефону 101.
Тем не менее, заместитель гендиректора израильского минздрава профессор Итамар Грото признал, что его ведомство не имеет полного представления об истинных масштабах распространения коронавирусной инфекции в стране, и большинство вернувшихся из-за границы израильтян не сели на домашний карантин. После интервью профессора Грото министр обороны Нафтали Беннет объявил, что ЦАХАЛ получил указание немедленно развернуть на севере, в центре и на юге страны три полевых госпиталя для изоляции и лечения больных COVID-19.
Несмотря на титанические усилия израильских медиков остановить распространение коронавируса, местная "Ассоциация врачей общественного здравоохранения" обвинила минздрав в занижении масштабов эпидемии путем ограничения вирусологического тестирования. Реагируя на это обвинение, минздрав, по данным профессора Грото, начал открывать специализированные станции для проведения вирусологических анализов всем обратившимся с подозрениями на коронавирусную инфекцию. Параллельно приняты меры по ускоренной подготовке больничными кассами домашней госпитализации пациентов. Необходимость такой госпитализации связана с тем, что около 80 процентов пациентов страдают коронавирусной инфекцией в легкой форме, не требующей специального лечения.
В Палестинской национальной автономии было выявлено 52 зараженных коронавирусом. В секторе Газа вообще нет зараженных. Свою роль сыграла блокада и отсутствие туристов. Тем не менее и Рамалла, и Газа активно сотрудничают с израильскими медиками.
Между тем сотрудники одной из лабораторий научно-исследовательского института "Мигаль", расположенного в городе Кирьят-Шмона на севере Израиля, продолжают изыскания по получению вакцины от COVID-19. Этой лабораторией руководит уроженка Петербурга, доктор микробиологии Надя Груздев (именно так ее имя и фамилия звучат в Израиле) - выпускница Иерусалимского Ивритского (Еврейского) университета, ребенком вместе с семьей приехавшая в Израиль. В эфире Девятого израильского русскоязычного телеканала, отвечая на вопросы ведущего, когда же вакцина будет готова к применению, чтобы остановить пандемию, доктор Груздев заметила, что в ее лаборатории создали не просто вакцину, а универсальную платформу, на базе которой можно строить рекомбинантные белки, активные по отношению к другим разновидностям коронавирусов. Экспериментальные образцы вакцины именно от COVID-19 уже прошли все стадии испытания, но без клинических проверок ни один препарат не может стать фармацевтическим продуктом. По мнению Нади Груздев, клинические испытания займут не менее полугода.
В конце беседы ведущий пожелал доктору Груздев получить за свое открытие Нобелевскую премию. Как и подобает серьезному ученому, в ответ на такое пожелание она рассмеялась. На самом деле только в Израиле проблемой коронавируса занимаются несколько лабораторий. Высококлассные исследования проводятся в России, Китае, Соединенных Штатах, Японии, Южной Корее и ряде других стран. Так что пока неизвестно, какие исследователи и в какой стране первыми предложат проверенный фармацевтический препарат, который назовут вакциной против СOVID-19.
Припасы на два месяца
В Минсельхозе создан оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках, такие же органы должны быть созданы в регионах в течение двух дней, сообщили в ведомстве. Такое решение было принято по результатам совещания 16 марта.
По поручению министра сельского хозяйства в регионах должны быть обеспечены запасы основных категорий продовольствия не менее чем на двухмесячный период. Кроме того, субъекты должны проработать возможность значительного наращивания объемов сельхозпроизводства в сжатые сроки.
По словам Дмитрия Патрушева, в настоящий момент ситуация на агропродовольственном рынке России стабильна. Однако перед Минсельхозом стоит задача по координации усилий на федеральном и региональном уровне для сохранения устойчивости отрасли в условиях волатильности на глобальном финансовом рынке.
Для самих аграриев ведомство разработало и представило на рассмотрение в правительство ряд дополнительных мер господдержки, добавили в Минсельхозе.
Знания на расстоянии
Приказ обязывает ректоров сделать все возможное, чтобы ребята получали знания в полном объеме, а если необходимо, то и по индивидуальному учебному плану. Кроме того, министерство открывает "горячую линию" по самым острым вопросам перехода на дистанционное или смешанное обучение.
Как теперь будут учиться студенты? Хватит ли у вузов ресурсов?
Ректор МГУ Виктор Садовничий отменил все публичные мероприятия в вузе и подписал приказ, разрешающий студентам перейти на дистанционное обучение с 17 марта. Проход посетителей в здания Московского университета теперь возможен только с письменного разрешения руководителя структурного подразделения. Общежития МГУ до отмены приказа также закрыты для гостей.
В Сеченовском университете все учебно-методические материалы размещены на Едином образовательном портале университета. "Централизованное тестирование будет проводиться через удаленный доступ, даты экзаменов перенесены", - уточнил ректор Петр Глыбочко. Кстати, Сеченовка - один из вузов, участвующих в проекте "Цифровой университет", а значит полностью "в теме".
В МИСиСе переходят на индивидуальный график обучения. При этом учиться удаленно или очно - решает сам студент. Те, кто решил не ходить в университет, смогут учиться самостоятельно онлайн, правда, на зачеты и экзамены все же придется приходить. На электронной платформе вуза - более 900 оцифрованных образовательных курсов, разработанных преподавателями. Есть все необходимое для временного перевода студентов на дистанционный формат обучения. Во всех учебных корпусах и общежитиях установлены дозаторы с антисептиком для рук и ультрафиолетовые рециркуляторы, обеззараживающие воздух. Общий карантин в университете не объявлялся.
Высшая школа экономики уже давно в авангарде онлайн-образования. Сейчас она предлагает вузам, объявившим карантин, использовать свою платформу оnline.hse.ru для организации дистанционного обучения студентов. Здесь 72 курса ВШЭ. Вузы из всех регионов могут воспользоваться ими бесплатно.
- Кроме поиска подходящих ресурсов, каждому вузу предстоит перестроить большое количество бизнес-процессов, оперативно обучить сотрудников, доработать нормативную базу, - говорит директор по онлайн-обучению ВШЭ Евгения Кулик. - Это очень непростая ситуация для вузов во всем мире, именно поэтому сильные игроки на рынке сейчас объединяются и предлагают свои ресурсы бесплатно: как ведущие университеты, так и компании. Россия не исключение.
Сибирский федеральный университет продолжит вести занятия по утвержденному расписанию, но без необходимости присутствия студентов и преподавателей в университетских аудиториях.
- Для СФУ дистанционные формы обучение - не новый формат. В университете есть собственная система электронного обучения, где размещены материалы по всем образовательным программам - всего более 20 тысяч единицы онлайн-ресурсов, - рассказал врио ректора СФУ Максим Румянцев. - А чтобы преподаватели и студенты могли быть на связи, в дистанционном формате действуют онлайн-сервис "Вебинар" и платформа "Мой СФУ".
В Новосибирском государственном университете максимально сокращены публичные массовые мероприятия, особенно с привлечением иностранных участников. С 16 марта факультеты и институты поэтапно начнут переходить на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Сотрудники административных служб также по возможности будут переведены на "удаленку". Увы, в марте в НГУ будет отменен традиционный день открытых дверей.
Запланированная на 29 марта встреча с абитуриентами в Южно-Уральском госуниверситете тоже не состоится. "Вместо этого "День открытых дверей" будет проведен в дистанционном формате, дату объявим в ближайшее время", - сообщила заместитель проректора по учебной работе ЮУрГУ Юлия Болотина.
На электронное обучение переходит Дальневосточный федеральный университет. Лекции и семинары будут проводиться в формате вебинаров через университетскую электронную систему.
- Для ДВФУ электронное обучение - привычный формат: с 2018 года все учебные планы включают онлайн-курсы ведущих российских университетов на платформе "Открытое образование", а также курсы, разработанные преподавателями нашего вуза, - рассказал ректор ДВФУ Никита Анисимов. - В общей сложности ежегодно электронные курсы осваивают около 13 тысяч студентов университета. И, разумеется, у них есть дистанционный доступ к научной библиотеке, подпискам на научные базы, к записям вебинаров и лекций.
А вот МГИМО с 17 марта полностью прекращает учебные занятия в вузе. Об этом сообщает Студенческий союз университета. Руководство вуза прорабатывает схему перевода студентов на дистанционное обучение.
Ольга Назайкинская, директор центра трансформации образования бизнес-школы "Сколково":
- Ситуация с распространением коронавируса и тотальным карантином оказалась серьезным тестом на прочность для университетов. Это тест на то, насколько эффективно в последнее время вузы внедряли новые образовательные технологии и осваивали возможности частичного перехода в онлайн. Если вуз не развивался в этом направлении, то сейчас сделать это быстро и без ущерба для образовательного процесса не получится.
Качественная онлайн лекция или семинар - нетривиальная трансляция через веб-камеру, а совершенно иная подача материала и другая формулировка проверочных заданий. Удаленное обучение требует как от преподавателей, так и от студентов высокой степени самоорганизации и самостоятельности. В выигрыше сейчас окажутся именно те университеты, которые уделяли внимание индивидуальным траекториям развития студентов, работали с их мотивацией на личный образовательный процесс.
Что еще может помешать эффективному переходу на онлайн? Неготовность нормативной базы. Сейчас в большинстве университетов нормативные документы по оплате нагрузки преподавателей никак не стимулируют их к записи качественных онлайн курсов и дистанционной работе. Ведь записав одну онлайн лекцию, преподаватель по сути лишается самых высокооплачиваемых часов нагрузки. Сейчас самое время уделить внимание именно этому моменту. Вузы могут использовать кризисную ситуацию для повышения своей конкурентоспособности не только на локальном, но и на глобальном рынке образовательных услуг.
Домашняя изготовка
"Трудовой кодекс позволяет организовывать работу с учетом производственных условий с применением гибких форм занятости, в том числе дистанционно, на дому, - сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты. - Для того чтобы работник мог трудиться удаленно (не в офисе), должен быть издан соответствующий приказ. При этом объем взаимных обязательств сотрудника и работодателя не зависит от того, где именно трудится человек - на организованном работодателем рабочем месте или удаленно".
Чаще всего инициатива перехода на удаленную работу исходит от руководителя. Но, как пояснили в правовом департаменте Федерации независимых профсоюзов России, сделать это можно и по желанию работника, поскольку распространение коронавируса считается обстоятельством непреодолимой силы.
"По мотивированному заявлению работника он может быть переведен на дистанционную работу (ч. 2 ст. 57, 3121 ТК РФ), - объяснили юристы ФНПР. - При положительном решении руководства будет подписано дополнительное соглашение к трудовому договору с работником, в котором будут оговорены условия удаленной работы и ее сроки".
С другой стороны, перевести на такую "надомную" работу можно не более одной трети работников, подсчитала заместитель заведующего лабораторией исследования рынка труда Высшей школы экономики Лариса Смирных.
"Вряд ли возможен удаленный труд для операторов атомных электростанций, - объясняет эксперт. - Это было бы слишком опасно. Помимо чисто физической возможности удаленного выполнения своих обязанностей работником, потребуются еще и ресурсы у организации для обеспечения такого труда, а они есть не у всех. Например, многие банковские служащие могли бы работать из дома, но для этого их надо обеспечить защищенными каналами связи, иначе возможны утечки конфиденциальных данных, кражи со счетов. То есть нужны мощные серверные емкости, специальные протоколы. Это все создается и разрабатывается довольно долго. В авральном режиме этого не сделать".
Многие работодатели, особенно крупные, были бы совсем не прочь сэкономить на аренде офисных помещений и отправить часть персонала трудиться издалека, но им мешает слабое правовое регулирование этой сферы. Кроме того, сам формат удаленной работы может потребовать иных способов взаимодействия между сотрудниками, не всегда понятно, как измерить эффективность работы, контролировать ее качество. Возникает огромное множество вопросов, которые руководителю надо проговорить с каждым сотрудником, прежде чем издавать приказ об удаленной работе. Иначе возможны конфликты и ущемления прав.
Ситуация с коронавирусом поставила еще две сложные задачи перед HR-специалистами. Требование организовать "самоизоляцию" для потенциально заразных сотрудников может быть реализовано той же удаленкой, но что делать при ее невозможности? В ФНПР полагают, что на время самоизоляции работнику может быть предоставлен внеочередной оплачиваемый отпуск, отпуск без сохранения заработной платы или отгулы. Второй момент: сокращение авиарейсов, отмена выставок и прочие "карантинные" меры привели к тому, что загрузка персонала во многих отраслях сильно сократилась. Кто-то предлагает людям срочно уйти в оплачиваемые отпуска, кто-то, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, отправляет персонал в отпуска административные - с минимальной оплатой или без таковой.
"Время простоя работника по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя (ч. 2 ст. 157 ТК РФ), - уверены юристы ФНПР. - В наиболее уязвимом положении обычно оказываются работники не крупных компаний, а индивидуальных предпринимателей, которым простой могут просто никак не компенсировать. Такая же ситуация и с работникам, выполняющим работу по гражданско-правовым договорам в отдельных сферах деятельности, которые связаны с присутствием людей (фестивали, семинары, обучение и т.п.)".
Каждый из способов защиты от коронавируса, помимо медицинской эффективности, имеет свою плюсы и минусы как для работодателей, так и для работников. COVID-19 стал вызовом не только для биологов, но и для руководителей, которые вынуждены импровизировать, пытаясь удержать хрупкий баланс между заботой о коллективе и интересами дела. Лишаться отпусков и заработка никто не хочет. Но и умирать - тоже. А совместить одно с другим удается далеко не всегда.
Четыре из десяти компаний в России включились в защиту от коронавируса, показал опрос сервиса SuperJob. Большинство из них закупило антисептические средства, одноразовые повязки, приборы для бесконтактного измерения температуры и ультрафиолетовые лампы, провели санитарную обработку офисов. Персонал, без присутствия которого на рабочем месте можно обойтись, переводится на удаленную занятость, в отпуск, оплачиваемый или за свой счет.
Сами работники готовы в случае необходимости отбыть двухнедельный карантин. При этом 21 процент планирует продолжать работать удаленно, 17 процентов - заняться домашними делами, 15 процентов - отдохнуть и отоспаться. Еще 13 процентов готовы потратить время на повышение квалификации и обучение онлайн. Остальные собираются использовать это время для семейных дел или хобби.
Туристам негде обедать
Отдыхающие возмущаются мерами, предпринимаемыми правительством в борьбе с распространением коронавируса. По решению властей в различных городках полиция попыталась закрыть кафе, бары и рестораны, но встретила отпор со стороны посетителей. В стражей порядка полетела посуда, бутылки. В ответ правоохранители были вынуждены применить резиновые дубинки.
Стоит отметить, что восточное побережье Испании является излюбленным местом отдыха британцев, ирландцев и немцев. Многие из них живут тут месяцами, имеют личную собственность или снимают дома и квартиры. Соответственно, питаются они в городе. К тому же готовить самим стало ложно: многие магазины закрылись из-за карантинных мер, а в оставшихся не найти продуктов. Попытки стражей порядка через громкоговорители убедить туристов покинуть пляжи результата не приносят. Впрочем, у иностранцев нет возможности вернуться на родину, поскольку многие авиакомпании отменили рейсы.
Вирус и выборы
Американский штат Луизиана перенес партийные праймериз с 4 апреля на июнь-июль на фоне угрозы распространения заболевания по территории страны. Вскоре примеру Луизианы последовали другие. Власти штата Джорджия перенесли праймериз с 24 марта на 19 мая.
Наконец, очередной раунд дебатов между двумя основными претендентами на выдвижение от Демократической партии США - бывшим вице-президентом Джозефом Байденом и сенатором Берни Сандерсом, из-за вспышки коронавируса перенесли из Финикса (штат Аризона) в Вашингтон, где организаторам также пришлось отказаться от традиции приглашать зрителей. Сама тема коронавируса стала одной из центральных на состоявшихся поздно вечером в воскресенье теледебатах.
Но, как считают многие аналитики, потенциально коронавирус может повлиять не только на сезон праймериз, но и на исход выборов главы государства.
Байден, который в силу ряда уязвимостей откровенно провалил старт предвыборного сезона, теперь словно поймал удачу за хвост. Сначала его многочисленные конкуренты по праймериз в самый нужный момент вышли из гонки и поддержали его кандидатуру, что позволило ему стремительно настичь и обогнать уходившего в отрыв Сандерса. Тем не менее, перспективы Байдена на ноябрьских выборах против Дональда Трампа оставались сомнительными в силу целого ряда факторов, от бурного экономического роста в США до преклонного возраста экс-вице-президента. Но распространение коронавируса грозит спутать все карты. Причем дело здесь даже не в заслугах Байдена.
Борьба с распространением COVID-19 становится серьезным испытанием для действующего главы Белого дома Дональда Трампа, пожалуй, даже более серьезным, чем попытки его противников-демократов провести расследование его мнимых связей с Россией или добиться его импичмента. Если там нападки были явно натянуты и слишком далеки от будней рядового американца, то вспышка коронавируса - ощутимая угроза для каждого, что может превратить выборы в плебисцит по тем мерам, которые предпримет администрация действующего президента. Если федеральным властям удастся сдержать распространение COVID-19, это может стать очередным козырем для Трампа. Если же ситуация продолжит развиваться по нисходящей, голосование может носить протестный характер.
Либеральная пресса уже развернула новый фронт наступления на неугодного ей главу Белого дома, критикуя его за запоздалые и недостаточные меры.
По тем акцентам, которые звучат в выступлениях президента США, складывается ощущение, что и в этой ситуации он не намерен забывать о своих экономических приоритетах. Белый дом концентрируется не только на мерах по предотвращению распространения коронавируса, но и бросает большие ресурсы на поддержку американской экономики, пытаясь смягчить масштабные последствия. Оправдает ли себя столь мощный экономический акцент, говорить преждевременно. Равно как и гадать, исходя из нынешней ситуации, каковы шансы каждого их претендентов - слишком многое зависит от дальнейшей ситуации с коронавирусом.
По последним данным, в США число случаев заражения коронавирусом достигло 1680 человек, а число летальных исходов - 41. Власти 24 штатов ввели чрезвычайное положение на своей территории.
Полеты отменили
Как заявил премьер Мустафа Мадбули, это коснется всех аэропортов страны. По его словам, все желающие могут покинуть Египет до этого срока. После закрытия воздушного пространства власти проведут стерилизацию и дезинфекцию всех отелей и туристических объектов.
Мадбули также сообщил, что рабочий день сотрудников госучреждений будет сокращен, а часть персона переведена на удаленную работу. При этом он призвал население не скупать в ажиотаже продукты и товары народного потребления. "Мы принимаем решения, чтобы защитить египтян, хотя эти решения наносят материальный ущерб, но здоровье граждан является нашим приоритетом", - заверил премьер. По его словам, из-за коронавируса казна может не досчитаться около 7 миллиардов долларов. Только прекращение авиасообщения грозит убытками в размере свыше 143 миллионов долларов.
В Египте уже зарылись на двухнедельный карантин школы и университеты.
Собянин сообщил о расширении ограничительных мер из-за коронавируса
1. До 10 апреля запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) - с числом участников более 50 человек.
2. К москвичам старшего возраста, как наиболее уязвимым к распространению коронавирусной инфекции, глава города обратился с просьбой максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру. При малейших признаках ОРВИ немедленно посоветовал вызывать врача на дом. Отметил также, что до особого распоряжения будет приостановлена работа кружков и секций программы "Московское долголетие", а также любых культурных и развлекательных мероприятий, проводимых на базе городских центров социального обслуживания.
3. Со вторника, 17 марта 2020 года, режим свободного посещения распространяется на государственные учреждения дополнительного образования и спортивные школы. С субботы, 21 марта 2020 года, до воскресенья, 12 апреля 2020 года (включительно), закрываются государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования. В школах по запросам родителей будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1-го по 4-й класс. Обращаясь к папам и мамам школников, мэр написал: "Прошу родителей, принявших решение временно забрать своих детей из школы, не допускать их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах". И подчеркнул: "Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому".
4. Режим самоизоляции на дому в течение 14 дней теперь распространяется не только на граждан, прибывающих из семи стран, как прежде - Италии, Испании, Франции, Южной Кореи, Китая и Ирана, как было до сих пор. Но и прилетевших и приехавших из США, Великобритании, государств Европейского союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц. Всех этих граждан просят по прибытии в Москву сразу же позвонить по телефону: "горячей линии" 8 495-870-45-09 и сообщить о своем приезде. А также оставить свои контакты, чтобы врачи при необходимости (если обнаружится, что эти люди конктировали с заболевшим человеком) могли быстро связаться с ним и оказать помощь.
5. В салонах наземного транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов) временно отменяется продажа билетов. Эта мера снизит риски заражения водителей.
6. Дополнительные меры введены департаментом здравоохранения Москвы. В частности, в поликлиниках - раздельные входы для людей с температурой и без нее. Тем, у кого есть температура, лучше прислушаться к совету врачей и вызвать доктора домой. В городе усилены выездные службы: для работы в них привлечены 750 ординаторов московских вузов и 300 врачей профилактических отделений.
7. В стационары Москвы временно прекращен допуск посетителей к пациентам. Цель та же - защитить больных от любой возможности проникновения опасной инфекции. Узнать о состоянии пациента можно по телефону у дежурного врача. Для передач - оборудованы специальные места.