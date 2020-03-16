Среди мер, направленных на противостояние распространению коронавируса COVID-19, Израиль на 70 процентов сократил объем функционирования и количество сотрудников международного аэропорта имени Давида Бен-Гуриона - главных воздушных ворот страны. Многие терминалы закрыты в связи с отменой рейсов в Тель-Авив ряда авиакомпаний. Предполагается, что они не возобновят работу до конца апреля.

Отменено большинство рейсов израильских авиакомпаний "Эль-Аль", "Аркиа", "ИсраЭйр". Понятно, что в такой ситуации о туризме как бизнесе думают в последнюю очередь. На повестке дня стоит здоровье граждан и гостей еврейского государства. Распоряжение министерства здравоохранения Израиля запрещает туристам продолжать путешествие, посещая достопримечательности. Всем иностранным гражданам предлагается оставаться в гостиницах и при первой же возможности возвращаться домой.

Согласно приказу минздрава, "все, кто пребывал за границей или находился в тесном контакте с больным коронавирусом, обязаны оставаться в условиях домашнего карантина до истечения 14-дневного срока после возвращения в страну или последнего контакта с больным". Лица, принявшие на себя добровольный карантин, должны уведомить об этом факте медицинское учреждение. Нарушение добровольного карантина может повлечь за собой уголовную ответственность. Инспекторы полиции и местных органов власти получили право налагать административные штрафы на нарушителей указаний о карантине. Размер штрафа - пять тысяч шекелей (примерно тысяча двести долларов). Для сравнения: размер штрафа за нарушение карантина в Греции - пять тысяч евро.

На фоне распоряжения минздрава о запрете на проведение мероприятий с участием более десяти человек и.о. премьера Биньямин Нетаньяху, провел еженедельное заседание правительства в формате видеоконференции. "Мы проводим совещания в таком режиме, демонстрируя реализацию правил по предотвращению распространения коронавируса, и просим всех действовать аналогично, когда речь идет о совещаниях и разного рода встречах", - отметил глава правительства.

Израильский лидер показал личный пример, когда в соответствии с указаниями заместителя генерального директора по вопросам безопасности и чрезвычайным ситуациям в министерстве главы правительства (то есть своего подчиненного) сдал анализы на наличие коронавируса, то же сделала его команда. Все пробы дали отрицательный результат. Проверку на коронавирус прошел и президент Израиля Реувен Ривлин и его ближайшее окружение. Никаких симптомов заболевания ни у кого не выявлено.

Отдел расследований и сбора информации МВД отслеживает распространение ложной информации, касающейся эпидемии коронавируса. За последние дни было возбуждено семь дел по подозрению в распространении фейковых новостей. Более того, министры израильского правительства единогласно утвердили использование технологических средств, находящихся в распоряжении ШАБАКа (Израильской общей службы безопасности), для отслеживания больных коронавирусом, а также граждан, у которых подозревается его наличие и контактировавших с ними в последние 14 дней.

Агентам ШАБАКа вменяется в обязанность выяснять маршруты, которыми передвигались все эти люди, и передавать данные в специальный отдел минздрава для дальнейшего определения мест проживания потенциальных носителей вируса. Этим людям будут рассылаться SMS с распоряжением подвергнуть себя карантину.

Правительство разрешило ШАБАКу подобные действия исключительно в рамках борьбы с распространением COVID-19 только на ближайшие 30 дней. По истечении этого срока все собранные данные должны быть уничтожены. Спецслужбам не предписывается принимать участие ни в розыске граждан, подлежащих карантину, ни в контроле над соблюдением ими распоряжений минздрава.

Все израильтяне и иностранцы, заболевшие или контактировавшие с больными, для быстрого нахождения контактеров пронумерованы. Только два примера: "№ 171. Мужчина примерно 20 лет, из центра страны. Подтвержден контакт с диагностированным больным. 7 марта с 12.00 до 17.00 находился в ресторане "Альби", улица Олей Цион, 6, Тель-Авив. 9 марта и 10 марта все рабочее время находился в клубе Zuzu, бульвар Ротшильда, 32, Тель-Авив. 9 марта между 12.00 и 13.00 был в отделении банка "Апоалим", ул. Исраэль Гори, 34, Тель-Авив. 12 марта с 15.00 до 16.30 был в магазине "Минисино" в торговом центре (каньон) "А-Захав", ул. Давид Сахаров, 21, Ришон ле-Цион. Люди, бывшие с ним в контакте, получили личные сообщения".

Полиция получает из компьютерной системы МВД данные о гражданах, возвращающихся в Израиль из-за границы. Вот сведения о женщине под № 172. Ей около 50 лет, из района Иерусалима, вернулась из Франции. 1 марта летела рейсом 323 "Эль-Аль" из Тель-Авива в Париж. Вернулась в Израиль рейсом "Эль-Аль" 324. Доехала из аэропорта Бен-Гурион в район Хар-Ноф в Иерусалиме на такси компании "Нешер". Люди, бывшие с ней в контакте, найдены и получили личные сообщения".

От каждого иностранца, желающего въехать в Израиль, требуется доказательство его возможности поместить себя в домашнюю изоляцию на две недели. Конкретный адрес передается в посольство или консульство Израиля по месту предполагаемого пребывания этого иностранца.

Для меня, часто пользующегося общественным транспортом, несколько неожиданным выглядел салон автобуса, в котором первые ряды кресел были отделены от остальных специальной лентой. Занимать отделенные ряды приказом министерства транспорта запрещается. Таким образом, делается попытка обезопасить водителя от случайно кашлянувшего пассажира, носителя коронавируса. Одновременно в салоне запрещается стоять, ибо считается, что от чихнувшего или кашлянувшего сидящего пассажира разброс капельной инфекции значительно меньше, чем от стоящего. Всем водителям раздаются средства дезинфекции на алкогольной основе. Им предписано открывать все окна для проветривания салона.

Что касается военнослужащих, то вначале с благой целью уменьшить вероятность подхватить вирус им приказом министра транспорта Бецалеля Смотрича по согласованию с министром обороны Нафтали Беннетом запретили проезд по железной дороге, а потом на месяц всех солдат закрыли на базах, отменив увольнения. По распоряжению Беннета, армия начала разворачивать на севере, в центре и на юге страны три полевых госпиталя для изоляции и лечения больных COVID-19. "Повестки-8", означающие немедленный призыв, получили около двух тысяч резервистов, в основном прошедшие службу в химических и тыловых подразделениях.

По данным израильского минздрава, на 16 марта в стране 251 больной коронавирусом, среди которых 18 медицинских работников. В карантин помещены 2593 сотрудника медперсонала. Пресс-служба ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля) сообщила об открытии информационного центра совместно со службой "Скорой помощи" МАДА ("Маген Давид Адом" - "Красный щит Давида"), круглосуточно отвечающего на звонки населения по телефону 101.

Тем не менее, заместитель гендиректора израильского минздрава профессор Итамар Грото признал, что его ведомство не имеет полного представления об истинных масштабах распространения коронавирусной инфекции в стране, и большинство вернувшихся из-за границы израильтян не сели на домашний карантин. После интервью профессора Грото министр обороны Нафтали Беннет объявил, что ЦАХАЛ получил указание немедленно развернуть на севере, в центре и на юге страны три полевых госпиталя для изоляции и лечения больных COVID-19.

Несмотря на титанические усилия израильских медиков остановить распространение коронавируса, местная "Ассоциация врачей общественного здравоохранения" обвинила минздрав в занижении масштабов эпидемии путем ограничения вирусологического тестирования. Реагируя на это обвинение, минздрав, по данным профессора Грото, начал открывать специализированные станции для проведения вирусологических анализов всем обратившимся с подозрениями на коронавирусную инфекцию. Параллельно приняты меры по ускоренной подготовке больничными кассами домашней госпитализации пациентов. Необходимость такой госпитализации связана с тем, что около 80 процентов пациентов страдают коронавирусной инфекцией в легкой форме, не требующей специального лечения.

В Палестинской национальной автономии было выявлено 52 зараженных коронавирусом. В секторе Газа вообще нет зараженных. Свою роль сыграла блокада и отсутствие туристов. Тем не менее и Рамалла, и Газа активно сотрудничают с израильскими медиками.

Между тем сотрудники одной из лабораторий научно-исследовательского института "Мигаль", расположенного в городе Кирьят-Шмона на севере Израиля, продолжают изыскания по получению вакцины от COVID-19. Этой лабораторией руководит уроженка Петербурга, доктор микробиологии Надя Груздев (именно так ее имя и фамилия звучат в Израиле) - выпускница Иерусалимского Ивритского (Еврейского) университета, ребенком вместе с семьей приехавшая в Израиль. В эфире Девятого израильского русскоязычного телеканала, отвечая на вопросы ведущего, когда же вакцина будет готова к применению, чтобы остановить пандемию, доктор Груздев заметила, что в ее лаборатории создали не просто вакцину, а универсальную платформу, на базе которой можно строить рекомбинантные белки, активные по отношению к другим разновидностям коронавирусов. Экспериментальные образцы вакцины именно от COVID-19 уже прошли все стадии испытания, но без клинических проверок ни один препарат не может стать фармацевтическим продуктом. По мнению Нади Груздев, клинические испытания займут не менее полугода.

В конце беседы ведущий пожелал доктору Груздев получить за свое открытие Нобелевскую премию. Как и подобает серьезному ученому, в ответ на такое пожелание она рассмеялась. На самом деле только в Израиле проблемой коронавируса занимаются несколько лабораторий. Высококлассные исследования проводятся в России, Китае, Соединенных Штатах, Японии, Южной Корее и ряде других стран. Так что пока неизвестно, какие исследователи и в какой стране первыми предложат проверенный фармацевтический препарат, который назовут вакциной против СOVID-19.