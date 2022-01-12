Где сделать прививку от коронавируса

В поликлинике

Прививки от коронавируса делают во всех взрослых поликлиниках страны. Система везде в принципе одна и та же: пациент записывается на вакцинацию, приходит в назначенное время и получает прививку.

Но в каждом субъекте есть свои нюансы. Например, в Петербурге нельзя записаться на вакцинацию от коронавируса через регистратуру в поликлинике, нужно обратиться по телефону единой справочной службы "122". А в Вологодской области можно и через единую справочную, и с помощью регистратуры. А в Новгородской области доступны оба этих способа, также запись ведется через МФЦ.

Как правило, в поликлиниках для вакцинации от коронавируса, выделяют отдельный кабинет. Поэтому даже если вы в этом же учреждении раньше прививались от гриппа, то имеет смысл еще на этапе записи уточнить, куда идти.

Примечательно, что сделать прививку от коронавируса можно в любой поликлинике, даже если вы прикреплены к другому медучреждению или проживаете в другом городе или регионе. То есть вакцинироваться в поликлинике Петербурга можно без регистрации в Северной столице. Такое же правило действует для Москвы и для любого другого региона России.

В торговом центре

Вакцинация от коронавируса проводится в торговых центрах по всей стране. Их адреса есть на сайтах региональных минздравов и комздравов. Например, в Москве актуальный список адресов доступен на сайте мэрии в Петербурге - на портале городского комздрава.

Работу мобильных прививочных пунктов в ТЦ обеспечивают поликлиники, они присылают врачей, следят за запасами вакцин. В торговых центрах прививку можно сделать без записи, однако если желающих окажется слишком много, придется отстоять живую очередь.

При вакцинации первым компонентом в торговом центре вам предложат записаться на следующую прививку. Это нужно медперсоналу, чтобы хотя бы приблизительно понимать, какого ждать потока. Но если вам категорически неудобно ехать в этот же ТЦ, вы можете ввести второй компонент в любом другом пункте вакцинации - главное предъявить справку, подтверждающую, что первую часть прививки вы уже сделали.

В торговых центрах иногда можно встретить нечто необычное. Например, в Петербурге в одном из крупных ТЦ документы гражданам помогает оформить робот.

Собираясь в пункт вакцинации в торговом центре, имеет смысл обязательно выяснить время его работы. Например, в Петербурге прививки в ряде ТЦ прививки делают до 18:00, в других - до 19:00, хотя сами комплексы работают до 22:00 и позже. А в Вологодской области, к примеру, пункты вакцинации в ТЦ по будням принимают посетителей до 19:00, а по выходным закрываются уже в 14:00-15:00.

На работе

Если вы трудитесь на крупном предприятии, то есть шанс, что вакцинацию получится пройти в рабочее время и фактически на рабочем месте. На заводах и фабриках прививки делают врачи из мобильных бригад, они есть в каждом регионе. В Новосибирской области, например, действуют 98 таких подразделений.

Схема следующая: на предприятии формируют примерный список желающих вакцинироваться, если таковых оказывается больше 50-100 человек, то руководство подает заявку в местный орган здравоохранения или непосредственно в медучреждение, в день "икс" приезжают медики и проводят вакцинацию. Узнать, планируются ли такие мероприятия, можно в профсоюзе или у непосредственного руководителя.

На даче

Летом прививку можно сделать даже будучи на даче. Но и здесь в каждом регионе своя специфика. Так, в садоводства Ленинградской области мобильные бригады приезжали по заявкам. Здесь председатели формировали списки желающих, обращались в организации здравоохранения и в назначенный день в садоводство приезжали медики.

А на Вологодчине, например, по субботам и воскресеньям мимо крупнейших садовых товариществ региона курсировали передвижные пункты вакцинации.

Зимой вакцинация на дачах не проводится. В теплое время года о такой возможности нужно спрашивать председателей садовых товариществ.

В частной клинике

Сделать прививку от коронавируса можно не только в государственной, но и в частной клинике. При этом сама вакцина будет бесплатной, но деньги заплатить все же придется.

Дело в том, что частные клиники получают бесплатную вакцину по линии ОМС и брать за нее деньги они не имеют права. Однако вакцинации предшествует осмотр врача, а он в ОМС в частных клиниках не входит, поэтому пациентам придется за него заплатить. Цены варьируются от 700 до 2000 рублей.

Вакцины представлены те же самые, что и в других пунктах вакцинации: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", а также "Спутник Лайт" для тех, кто ревакцинируется.

На дому

В отдельных случаях вакцинацию от коронавируса можно пройти на дому. Врачи из поликлиники сами придут в гости к пациенту и сделают прививку. Бесплатно.

Но данная опция действует только в отношении маломобильных граждан - это люди с инвалидностью или граждане пожилого возраста, которым сложно дойти до поликлиники. Заявку на такую вакцинацию оставлять следует так же, как если бы вы записывались в поликлинику.

В деревне

На селе вакцинация от коронавируса проводится по-разному, все зависит от размеров населенного пункта. Например, в Вологодской области, по данным областного оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, схема следующая. В райцентрах вакцинация проходит на базе поликлиник, также, как и в городах. В небольших поселках, где есть ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты), вакцинация проводится на их базе. А в отдаленные населенные пункты, где нет стационарных учреждений здравоохранения, выезжают медицинские бригады. График их визитов заранее сообщается старостам, вывешивается в сельсоветах.

В тундре с оленями

В регионах России, где часть населения ведет кочевой образ жизни, вакцинация проводится прямо в тундре. Например, на Ямале в поселках Губкинский и Тарко-Сале, через которые проходят маршруты оленеводов, были открыты круглосуточные пункты вакцинации, чтобы люди могли сделать прививку, не задерживаясь в пути. Также вдоль трассы "Салехард-Надым" было открыто четыре мобильных пункта вакцинации. Оленеводы туда обращаются, делают прививку, уходят со стадами кочевать дальше по маршруту, а через 21 день возвращаются за вторым компонентом.

Таким образом, возможностей сделать прививку масса. Пункты вакцинации доступны повсеместно. Независимо от того, где проводится вакцинация: в тундре или в поликлинике, процедурой обязательно предшествует медицинский осмотр, а после введения второго компонента гражданин получает QR-код, подтверждающий, что прививка от коронавируса сделана.