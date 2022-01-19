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Комедия "Батя" стала лидером по просмотрам на видеосервисе Wink

Новости
    19.01.2022, 18:43
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Российский видеосервис Wink опубликовал итоги 2021 года и рассказал, что чаще всего смотрели пользователи. Абсолютным лидером по просмотрам стала комедия "Батя" с Владимиром Вдовиченковым.

На втором месте оказался анимационный фильм "Душа" от Pixar, далее - также мультики - "Райя и последний дракон", "Холодное сердце 2". Замыкает пятерку французская драма "Куриоса".

В 20-ке популярных фильмов и мультфильмов присутствует немало детского контента - "Фиксики: Большой секрет", "Монстры на каникулах 3", "Моана", "Соник в кино", "Тролли: Мировой тур", "Холодное сердце", "Смешарики: Начало", "Тайна Коко", "Король лев", "Скуби-ду!" Из фильмов сюда попали "Мстители: Финал" и "Круэлла".

Также сервис опубликовал сведения о просмотрах россиян в новогодние праздники. Оказалось, что во время каникул пользователи Wink отошли от традиционных предпочтений в виде советских комедий. Тут в лидерах оказались военные драмы - "Небо" и "Летчик", далее - "Круиз по джунглям", "Черная вдова", "Лука".

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